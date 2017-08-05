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Дожди затапливают Японию

05.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Десятки людей погибли и пропали в префектурах Фукуока и Оита на юго-западе Японии после обрушившихся на этот район ливней.

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В префектурах Оита, Фукуока, Кумамото по-прежнему сохраняется режим эвакуации для 96 тысяч человек. Продвижение атмосферного фронта заставило власти объявить эвакуацию для 23 тысяч человек в городе Китакюсю.

Трое из шести погибших были обнаружены в городе Асакура, который был почти полностью затоплен в среду разлившейся рекой и селевыми потоками. Вода доходила выше первых этажей домов. В иле и грязи увязли машины, вода поднимается выше уровня колес. В город потоком принесло обломанные деревья, ветки, мусор. Дорог не видно: между уцелевшими домами стоит вода и грязь.

В трех районах деревни Тохо в префектуре Фукуока от сообщения оказались отрезаны более 700 человек. В деревне затоплены дороги, доставка гуманитарной помощи невозможна. До этого часа доставка помощи вертолетами также была невозможна из-за нелетной погоды. На место бедствия брошены 7,5 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны.

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Метки:  затапливают, Японию

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