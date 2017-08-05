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Катастрофическое наводнение в Китае

05.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


815 тысяч человек (56% населения) уезда Нинсян провинции Хунань на юго-востоке Китая пострадали от наводнений, погибшими и пропавшими без вести числятся 44 человека.

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Отмечается, что стихийное бедствие этого года стало самым сильным в уезде за 60 лет наблюдений. С 22 июня по 1 июля здесь выпало 31,8% от годовой нормы осадков, или 461,1 миллиметров. Самые сильные дожди прошли с 30 июня по 1 июля.

Из-за разгула стихии разрушенными оказались 14 тысяч домов, повреждения получили плотина и дороги на 70 улицах, затоплены более 22 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, 13 населенных пунктов остались без электричества, а семь – без связи.

По предварительным подсчетам, прямой и косвенный экономический ущерб составляет 9 миллиардов юаней (1,3 миллиарда долларов).

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Метки:  Катастрофическое, Наводнение

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