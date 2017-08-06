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Учёные смоделировали образование магнитного поля земли
06.08.2017 Что от нас скрывали
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Французские ученые с помощью компьютерного моделирования создали видеоряд, наглядно демонстрирующий формирование и распространение векторов магнитного поля Земли.
Земля — это, на самом деле, гигантский магнит. Магнитное излучение Земли может показаться обывателю чем-то незаметным, незначительным, но в действительности оно выполняет важнейшую функцию по предотвращению разрушения атмосферы планеты мощным солнечным излучением.
Ученые полагают, что магнитное поле создает т. н. «динамо» — самовозбуждающийся динамо-механизм, основанный на генерации электрического тока в проводнике (жидком металле в ядре планеты) при его движении в магнитном поле, порождаемом и усиливаемом самими этими токами. Чтобы наглядно продемонстрировать это, ученые из L’Institut des de la Terre во Франции создали гипнотическое видео сердцевины Земли «в разрезе», проведя надрез по линии экватора и смоделировав температурные пятна, возникающие в глубине нашей планеты. :
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