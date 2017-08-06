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Ученые не могут понять причины глобальной катастрофы 1465 года

06.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые не могут понять причины глобальной катастрофы 1465 года

Это произошло 10 октября 1465 года, в день долгожданной свадьбы короля Неаполя Альфонсо II. Он женился на Ипполити Марии Сфорце, дворянке из Неаполя. Когда она приехала в город толпа ахнула. Перед людьми открылся странный и красивый вид, какого они никогда раньше не видели. И дело было не в невесте — они смотрели вверх на небо. Хотя был полдень, Солнце стало темно-голубым, погрузив город в полную жуткую темноту.

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Это было только начало. В следующие месяцы европейская погода сильно ухудшилась. В Германии шел такой сильный дождь, что на кладбищах всплыли трупы. В городе Торне в Польше жители катались по улицам на лодках. Ливни затопили подвалы замка тевтонских рыцарей, и целые деревни были смыты водой.

Четыре года спустя Европу настиг миниледниковый период. Рыба замерзала в прудах. Деревья не цвели, трава не росла. В итальянской Болонье снегопад выгнал жителей из дома, и они путешествовали с лошадьми и каретами по замерзшим рекам.

Причиной всему было извержение гигантского вулкана в тропиках. Облако пепла окутало Землю и привело к холоднейшему десятилетию за многие века. Сам взрыв вулкана был слышен за 2 тысячи километров. Цунами, которое последовало за извержением, прокатилось на сотни тысяч километров. Но ученые до сих пор не могут найти вулкан, который так катастрофически взорвался!

Извержение было, и это бесспорно. Как и во время большинства мегаизвержений, в воздух попали огромные объемы серы, которая выпала на полюсах в виде серной кислоты и сохранилась там во льдах.

 В 1950-х гг. археологи решили, что виновником грандиозного извержения был вулкан Куаэ. Но после выяснилось, что вулкан извергался в 1453 году — слишком рано, чтобы помешать свадьбе Альфонсо. Впрочем, взрыв Куаэ также не обошелся без последствий. В Швеции погиб урожай, и хранилища зерна опустели. По всей Европе перестали расти деревья. В Китае десятки тысяч человек замерзли до смерти. Несколько месяцев шел снег у реки Янцзы, Желтое море промерзло на 20 километров от берега. На другой стороне мира ацтеки столкнулись с сильнейшим голодом.

Но если извержение происходило не на Куаэ, то где? Загадка «пропавшего» вулкана до сих пор не разгадана.

Вулканический взрыв, вероятно, произошел в тропиках. Там поднимающийся воздух может вытолкнуть вулканическое облако выше в атмосферу, где оно остается на многие годы. Пепловый шлейф, скорее всего, распространится над более широкой областью, так как ветры толкают воздух от экватора к полюсам.

Другие ученые предлагают обратить внимание на архипелаги, включая удаленные части Индонезии, Меланезии, Полинезии и Микронезии. Вулкан, вероятно, был огромным, и ему нужно было много места.

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