Ученые не могут понять причины глобальной катастрофы 1465 года

Это было только начало. В следующие месяцы европейская погода сильно ухудшилась. В Германии шел такой сильный дождь, что на кладбищах всплыли трупы. В городе Торне в Польше жители катались по улицам на лодках. Ливни затопили подвалы замка тевтонских рыцарей, и целые деревни были смыты водой.

Четыре года спустя Европу настиг миниледниковый период. Рыба замерзала в прудах. Деревья не цвели, трава не росла. В итальянской Болонье снегопад выгнал жителей из дома, и они путешествовали с лошадьми и каретами по замерзшим рекам.

Причиной всему было извержение гигантского вулкана в тропиках. Облако пепла окутало Землю и привело к холоднейшему десятилетию за многие века. Сам взрыв вулкана был слышен за 2 тысячи километров. Цунами, которое последовало за извержением, прокатилось на сотни тысяч километров. Но ученые до сих пор не могут найти вулкан, который так катастрофически взорвался!

Извержение было, и это бесспорно. Как и во время большинства мегаизвержений, в воздух попали огромные объемы серы, которая выпала на полюсах в виде серной кислоты и сохранилась там во льдах.

В 1950-х гг. археологи решили, что виновником грандиозного извержения был вулкан Куаэ. Но после выяснилось, что вулкан извергался в 1453 году — слишком рано, чтобы помешать свадьбе Альфонсо. Впрочем, взрыв Куаэ также не обошелся без последствий. В Швеции погиб урожай, и хранилища зерна опустели. По всей Европе перестали расти деревья. В Китае десятки тысяч человек замерзли до смерти. Несколько месяцев шел снег у реки Янцзы, Желтое море промерзло на 20 километров от берега. На другой стороне мира ацтеки столкнулись с сильнейшим голодом.

Но если извержение происходило не на Куаэ, то где? Загадка «пропавшего» вулкана до сих пор не разгадана.

Вулканический взрыв, вероятно, произошел в тропиках. Там поднимающийся воздух может вытолкнуть вулканическое облако выше в атмосферу, где оно остается на многие годы. Пепловый шлейф, скорее всего, распространится над более широкой областью, так как ветры толкают воздух от экватора к полюсам.

Другие ученые предлагают обратить внимание на архипелаги, включая удаленные части Индонезии, Меланезии, Полинезии и Микронезии. Вулкан, вероятно, был огромным, и ему нужно было много места.