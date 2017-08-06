Таинственная женщина из долины Исдален

В ноябре 1970 года в глухом уголке норвежской долины Исдален был обнаружен частично сожженный труп женщины.

Одежда

Несколько париков

Немецкие и норвежские банкноты, а также бельгийские, британские и швейцарские монеты

Гребень и расческа для волос

Косметика

Несколько чайных ложек

Тюбик крема от экземы

По словам Тормода, сначала полицейские были настроены весьма оптимистично, потому что считали, что чемоданы помогут идентифицировать тело.

Солнечные очки с отпечатками пальцевПравообладатель иллюстрацииBERGEN STATE ARCHIVES

Солнечные очки с отпечатками пальцев

Но вскоре они обнаружили, что все ярлыки, которые могли бы идентифицировать женщину, ее одежду или вещи, также были удалены.

Даже наклейка с рецептом на крем от экземы, где могло быть указано имя доктора и пациента, была соскоблена.

Письмо норвежской полиции парижскому универмагу «Галерея Лафайет»

Полиция приложила все усилия, чтобы выяснить, где были куплены вещи этой женщины.

Следователи даже связались с несколькими крупными магазинами за границей, в том числе с «Галери Лафайет» в Париже, чтобы выяснить, распознают ли они какую-либо упаковку из макияжа женщины.

Ни один из них не смог идентифицировать эти предметы.

Была также найдена таинственная зашифрованная записка, но полиции удалось ее расшифровать лишь значительно позже (см. пятую улику).

В чемодане было одно важное вещественное доказательство: пакет из обувного магазина Оскара Рертведа, расположенного в городе Ставангер.

Сын владельца Рольф Рертвед вспомнил, что продал пару резиновых сапог изысканно одетой красивой женщине с темными волосами.

Сапоги, которые он продал ей, походили на те, что были найдены на женщине в долине Исдален.

Полиция считает, что зонтик, найденный возле тела, также был куплен в этом магазине.

Резиновые сапоги, схожие с найденными в долине

Рольф говорит, что женщина ему запомнилась, потому что она долго выбирала себе сапоги — намного дольше, чем обычный клиент.

«Она говорила по-английски с акцентом, и у нее было спокойное выражение лица», — рассказал он Би-би-си.

Он также вспомнил о сильном запахе, исходившем от женщины. По его мнению, это мог быть чеснок.

Используя это описание, полиция вышла на след женщины, останавливавшейся в соседнем отеле «Сент-Свитун», где она зарегистрировалась под именем Фенеллы Лорх.

Однако проблема в том, что Фенелла Лорх — не ее настоящее имя.

Улика четвертая: анкеты отеля

Оказывается, женщина жила в нескольких гостиницах в Норвегии, каждый раз под разными псевдонимами.

Большинство отелей в те времена требовали, чтобы гости предъявляли паспорт и заполняли регистрационную анкету. Это означало, что у женщины было несколько фальшивых паспортов.

На одной из анкет женщина написала, что прибыла из Лондона

Полиция выяснила, что эта женщина в 1970 году останавливалась в следующих гостиницах под разными именами:

Женевьева Лансье из Лувена останавливалась в отеле «Викинг» в Осло 21-24 марта

Клаудия Тиельт из Брюсселя останавливалась в отеле «Бристоль» в Бергене с 24 по 25 марта

Клаудиа Тиельт из Брюсселя также жила в отеле «Скандия» в Бергене с 25 марта по 1 апреля

Клаудиа Нильсен из Гента останавливалась в отеле KNA в Ставангере с 29 по 30 октября

Алексия Зарне-Мерхез из Любляны проживала в отеле «Нептун» в Бергене с 30 октября по 5 ноября

Вера Ярле из Антверпена останавливалась в гостинице «Бристоль» в Тронхейме с 6 по 8 ноября

Фенелла Лорх жила в отеле «Сент-Свитун» в Ставангере с 9 по 18 ноября

Г-жа Леенхувфр проживала в отеле «Розенкранц» в Бергене с 18 по 19 ноября

Элизабет Ленхувфр из Остенда останавливалась в отеле «Хордахеймен», Берген, с 19 по 23 ноября

Полиция провела анализ почерка женщины

Женщина произвела сильное впечатление на 21-летнюю Альвильд Рангнес, работавшую официанткой в отеле «Нептун» в то время.

«Мое первое впечатление о ней было: какая элегантная и уверенная в себе! — сказала она Би-би-си. — Она выглядела такой модной, мне захотелось подражать ее стилю. Я помню, как она подмигнула мне… Наверное, ей казалось, что я слишком долго смотрю на нее».

«Однажды, когда я обслуживала ее, она сидела в ресторане рядом с двумя военными моряками из Германии. Один из них был офицером. Но она с ними не общалась», — вспоминает Альвильд.

Отель «Хордахеймен» в Бергене — последний в списке

Полицейские опросили нескольких сотрудников отеля, видевших эту женщину, в том числе и Алвильд.

Они выяснили, что женщина говорила не только по-английски. Она также использовала некоторые немецкие фразы.

Она также часто просила сменить номер, однажды три раза попросила о переезде.

Улика номер 5: записка

Существует предположение, что эта женщина была шпионкой.

В то время в Бергене было не так уж много иностранных туристов, и тот факт, что эта женщина казалась богатой и много путешествовала, вызвал много пересудов.

«Это было во время холодной войны, и в Норвегии было много шпионов, в том числе русских», — говорит живущий в Бергене автор детективных романов Гуннар Стаалесен, который в то время был студентом.

Кроме того в Норвегии действовала израильская разведка. Это выяснилось три года спустя, когда агенты «Моссада» убили в Лиллехаммере человека, которого ошибочно считали террористом, добавляет он.

Заголовок в местной газете: «По слухам, женщина была секретным агентом»

Норвежские разведслужбы также расследовали это дело, но об этом стало известно лишь несколько десятилетий спустя.

По данным NRK, службы безопасности интересовались сообщениями о том, что женщина наблюдала за военными, испытывавшими новые ракеты на западе Норвегии, но конкретных выводов из их отчетов о расследовании не последовало.

Закодированная записка, найденная возле трупа

Полицейским в конечном счете удалось расшифровать закодированную записку, но она не доказывает, что погибшая была шпионкой.

Записка, судя по всему, представляла собой список мест, которые посещала женщина. Например, O22 O28 P — даты (22-28 октября), она была в Париже, O29PS — день, когда она ехала из Парижа в Ставангер, O29S соответствует дате ее прибытия в Ставангер (29 октября), а O30BN5 совпадает по времени с ее пребыванием в Бергене с 30 октября по 5 ноября.

Норвежская полиция разослала описание женщины и ее примерный портрет в полицейские управления разных стран, но никто не смог ее опознать.

Протокол Интерпола, составленный в ходе расследования

Улика шестая: вскрытие

Когда следователи проводили осмотр тела женщины, они обнаружили странный синяк на правой стороне шеи, который мог быть результатом удара или падения.

Не было никаких признаков того, что женщина страдала каким-либо недугом.

Вскрытие также показало, что женщина никогда не была беременна.

Ее смерть, вероятно, была мучительной.

«В ее легких были найдены частицы дыма, из чего следует, что эта женщина была жива, пока она горела», — говорит Тормод.

Он обнаружил следы бензина на земле под телом. По его словам, это означает, что для поджога был использован именно бензин.

В ее крови была обнаружена высокая концентрация монооксида углерода — свидетельство отравления продуктами горения.

Эксперты также установили, что в ее желудке было около 50-70 снотворных таблеток иностранного производства под названием Fenemal, хотя они не были полностью абсорбированы в кровь до наступления смерти.

Отпечатки пальцев были отправлены в Интерпол

Вскрытие заключило, что женщина умерла в результате отравления угарным газом и приема большого количества снотворных.

Сообщалось, что причиной смерти, скорее всего, является самоубийство. Это мнение было поддержано начальником полиции Бергена.

Но многим людям трудно в это поверить.

«Мы говорили об этом в полиции, но, насколько я помню, очень немногие полагали, что это было самоубийство», — говорит Карл Халвор Аас.

Как глухое место, где было обнаружено ее тело, так и метод сведения счетоа с жизнью — самоподжог, кажутся ему странными.

«Я не верю, что это было самоубийство», — Карл Халвор Аас

За отсутствием дальнейших улик было дело было закрыто, тело предали земле в феврале 1971 года.

Полиция предполагала, что женщина могла быть католичкой, и для нее были организованы похороны по католическому обряду.

Согласно полицейскому протоколу, гроб украсили сиренью и тюльпанами, а священник провел простое богослужение для этой «неизвестной женщины, которая была опущена в могилу в чужой стране в отсутствие близких».

Полицейская фотография похорон: священник на кладбище Моллендаль, шесть полицейских несут белый гроб.

Полиция все еще надеется найти семью женщины. Ее похоронили в цинковом гробу, поэтому тело не будет разлагаться. Полиция также хранит альбом фотографий похорон — специально для ее родственников.

Харальд Осланд был одним из следователей, не хотевших закрывать это дело.

«Мой отец не мог отложить это дело на полку, — говорит его сын Торе. — Он так и не смирился с тем, что им пришлось его закрыть».

Его отец хранил несколько документов следствия, и Торе в конце концов написал книгу о деле женщины из долины Исдален.

Могила, где похоронена неизестная. Она украшена небольшим венком и свечой.

На протяжении многих лет это дело вдохновляло писателей и художников.

«В этом деле людей интригует неразгаданная тайна. Это почти криминальный роман», — говорит Гуннар Стаалесен.

Но в 2016 году появилась возможность вернуться к расследованию.

Улика восьмая: зубы

У женщины из долины Исдален были характерные зубы: 14 из них были запломбированы. У нее также было несколько золотых коронок.

Это было особенно необычно для человека ее возрастной группы. Вид стоматологических работ был также нетипичен для Норвегии.

Гисле Банг, профессор стоматологии, сохранил челюсть женщины в надежде на то, что другие специалисты узнают, где могли быть сделаны такие пломбы и коронки.

У женщины из долины Исдален были характерные зубы: 14 из них были запломбированы

После его смерти все решили, что челюсть была утеряна.

Судебно-медицинский эксперт доктор Инге Морильд, «унаследовавший» досье женщины из долины Исдален, говорит, что в свое время ему было сказано, что челюсть «выкинули, потому, что от нее скверно пахло».

Но в результате запросов журналистов телерадиокомпании NRK профессор Морильд нашел челюсть глубоко в подвале судебных архивов Университета Хоукленд.

Находка дала норвежской полиции возможность вновь открыть дело и прибегнуть к новейшим методам, чтобы попытаться идентифицировать женщину.

Подробное описание зубов покойной, направленное международным экспертам в области зубоврачебной практики

Норвежская криминальная следственная служба (Kripos) и Бергенский университет начали проводить изотопный анализ зубов, а именно:

Анализ изотопов кислорода, который может выявить тип воды, которую женщина пила в детстве, и из каких областей вода поступала.

Изотопный анализ стронция, который может показать пищу, которую ела женщина, и тип почвы в районе, где она выросла.

Норвежская полиция проводит изотопный анализ зубов впервые, но криминалисты надеются, что полученные данные помогут им определить регион, в котором жила женщина.

Улика девятая: образцы тканей

Анализ ДНК теперь служит одним из ключевых инструментов, используемых полицией при судебно-медицинском анализе и идентификации, но его не было в арсенале следователей в 1970 году.

Оказалось, что в университетской больнице Хаукеланд хранилось несколько образцов тканей из органов загадочной женщины, в том числе из ее легких, сердца, надпочечников и яичников.

Профессор Морилд говорит, что в Норвегии было нормой хранить образцы тканей после вскрытия трупов, поскольку образцы могут быть полезны для повторных исследований, а также как источник ДНК.

Образцы тканей

Профессор Морильд нашел челюсть в подвале судебных архивов Университета Хоукленд

NRK и местная полиция решили послать образцы на анализ ДНК.

Нильс Ярле Гьёвог, руководитель отдела судебно-медицинской экспертизы в Западном полицейском округе, говорит, что важно определить личность женщины, потому что где-то могут жить ее родственники, которые задаются вопросом, что с ней случилось.

«Мы пытаемся идентифицировать каждое неизвестное тело, чтобы родственники могли получить ответ», — говорит он.

Журналисты, ведущие расследование, пытаются докопаться до истины

Пока они ждали результатов анализа ДНК, телеканал NRK показал документальный фильм о расследовании и получил более 150 потенциальных зацепок от людей, интересующихся этим делом.

«В Норвегии этот случай стал неразгаданной тайной. Множество людей хотят выяснить, что же произошло», — говорит журналист Столе Хансен.

После нескольких месяцев работы ученые получили профиль ДНК женщины.

Последние результаты, опубликованные в пятницу, свидетельствуют о том, что покойная была европейского происхождения, отчего гипотеза о том, что она была агентом Израиля, становится менее вероятной.

Норвежская полиция намерена уведомить отдел Интерпола, занимающийся розыском неопознанных тел, о новой информации.

Европейским полицейским ведомствам будет предложено проверить свои базы данных ДНК.

«Если кто-то из ее близких родственников находится где-то в реестре ДНК, мы получим бесценную информацию», — говорит Столе Хансен. — Это было бы здорово».

Дело женщины из долины Исдален не могут раскрыть вот уже 46 лет. Но теперь, благодаря научному прогрессу, появился шанс найти разгадку этой тайны.