Астрономы нашли «двойника» Венеры

«Наша конечная цель заключается в поиске и обнаружении двойника Земли, и на пути к ее решению нам удалось найти двойника Венеры. Мы подозреваем, что у нее такая же атмосфера, как и у нашей Венеры, и если это действительно так, мы с нетерпением ожидаем того момента, когда мы начнем ее изучать в ближайшие дни и годы», — заявил известный планетолог Дэйвид Шарбонно (David Charbonneau) из Гарвардского университета (США).

Шарбонно и его коллеги открыли эту «кузину» Венеры, изучая одну из самых небольших и тусклых звезд в окрестностях Земли — красный карлик GJ 1132 в созвездии Паруса — при помощи автоматизированного телескопа MEarth-South в чилийских горах Серро-Тололо, предназначенного специально для поиска таких светил.

Наблюдая за этим светилом, чей диаметр примерно в пять раз меньше, чем у Солнца, а яркость — в 200 раз ниже, ученые заметили периодические падения в силе его свечения, которые обычно ассоциируются с присутствием одной или нескольких экзопланет.

Это заинтересовало Шарбонно и его коллег, и они стали дополнительно наблюдать за GJ 1132 при помощи других телескопов для того, чтобы подтвердить присутствие планеты и измерить ее массу и размеры по тому, как сильно она заставляет красный карлик «дрожать» в результате гравитационных взаимодействий между ними.

Как показали эти замеры, планета действительно существовала — Шарбонно и его коллегам удалось найти землеподобную планету, которая по своей массе и условиям на поверхности напоминает Венеру.

В первую очередь, речь идет о температуре на ее поверхности — «венера» GJ 1132b удалена от светила всего на 2,2 миллиона километров, что почти в 15 раз меньше расстояния между Меркурием и Солнцем, благодаря чему на ней царят температуры в 140-300 градусов Цельсия.

Размеры и масса GJ 1132b тоже сопоставимы с аналогичными параметрами для нашей «утренней звезды» и самой Земли — ее поперечник лишь на 10% больше земного, а масса примерно в 1,5 раза выше, чем у нашей планеты.

Как объясняют ученые, все эти свойства говорят о том, что GJ 1132b может обладать атмосферой, чьи свойства, скорее всего, напоминают то, как выглядит горячая и «кислотная» воздушная оболочка Венеры сегодня.

Данную атмосферу, как объясняет Шарбонно, в отличие от воздушных оболочек многих других экзопланет, можно будет изучить прямо сейчас — звезда GJ 1132 находится достаточно близко к нам и обладает довольно спокойным характером для того, чтобы «Хаббл» и ряд наземных телескопов могли изучить ее спутницу-планету.

По словам планетолога, его команда уже направила заявки на получение времени наблюдений за GJ 1132b при помощи «Хаббла» и «Спитцера». Как надеется ученый, данные и фотографии с них помогут понять, действительно ли эта планета является двойником Венеры, подтвердить ее непригодность зарождению жизни и выяснить, есть ли в данной системе другие планеты, более похожие на Землю.