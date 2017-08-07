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«Открытие» NASA об атмосфере Марсе было известно еще ученым в СССР

07.08.2017 Части света   Нет комментариев

«Открытие» NASA об атмосфере Марсе было известно еще ученым в СССР

Сделанное сотрудниками NASA открытие оказалось не новым для науки. Данные о потере марсианской атмосферы и воды были известны ещё в СССР.

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Прискорбно, что во время пресс-конференции, организованной в честь «открытия», американские ученые не сослались на ранние советские работы, приуроченные к этому явлению, приводит слова специалиста лаборатории солнечного ветра ИКИ РАН ТАСС. Вайсберг — автор многих экспериментов по изучению взаимодействия солнечного ветра с Марсом на межпланетных станциях СССР, в процессе которых стало понятно, как Марс теряет свою атмосферу под действием солнечного ветра.

«Была открыта магнитосфера Марса и зарегистрирован поток атмосферных ионов, уносимых солнечным ветром». Ученый объяснил, что темп потери вещества из атмосферы Красной планеты составлял около 250 граммов за секунду. Доклад американских профессионалов НАСА о потерях атмосферы и воды на Марсе основан на «открытии», которое было сделано еще советскими учеными и не представляет собой ничего нового для науки.

Данные о потоке ионов кислорода, «выдуваемых» солнечным ветром, были получены благодаря программе исследования спутника Марса «Фобос» в 1988-ом. Эти данные удалось получить благодаря станции «Марс-5». Специалист лаборатории солнечного ветра ИКИ РАН Олег Вайсберг обнародовал на сайте Института космических исследований информационное сообщение, в котором высмеял результаты разрекламированной конференции NASA, прошедшей 6 ноября. Эти данные ученые получили благодаря запущенной в космос межпланетной станции.

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Метки:  атмосфере, известно, Открытие, ученым

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