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Поверхность плутона краснеет из-за атмосферных эффектов
07.08.2017 Части света
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Поверхность карликовой планеты может темнеть и краснеть под туманным голубым небом. Такой неожиданный эффект был замечен при пролете зонда New Horizons, а сообщение о нем было сделано участниками программы на 48-й лунной и планетарной научной конференции в The Woodlands, Техас. Сформированный атмосферными частицами туман, разумеется, оседает на Плутоне повсюду, но некоторые регионы при этом все равно оказываются окрашенными интенсивнее прочих. По всей видимости, эффект связан со «схлопыванием» отдельных участков и так не очень мощной местной атмосферы: коллапсируя, они открывают дорогу космическому излучению, которое и раскрашивает поверхность. В целом, атмосфера соседа оказалась устроена сложнее, чем казалось при взгляде с Земли. «Дымка атмосферы Плутона была потрясающим сюрпризом», – отмечает участвующий в программе Эндрю Ченг, физик из Университета Джона Хопкинса. Когда зонд New Horizons пролетел мимо Плутона в 2015 году, ученые не ожидали обнаружить различимую дымку почти в 200 километрах выше поверхности планеты, равно как и ее деление примерно на 20 слоев с различными свойствами. Можно предполагать, что слоистая структура атмосферы является результатом воздействия слабых ветров, дующих по поверхности Плутона. Ченг и его коллеги описывают, как ветры будут формировать слои атмосферы, в статье, принятой в журнал Icarus. Препринт статьи доступен на arXiv.org. Команда авторов также объясняет, как атмосфера может влиять на цвет и другие особенности поверхности карликовой планеты. По словам Ченга, частицы дымки постоянно выпадают на поверхность и этот процесс должен был бы размазать «краски» по всей поверхности до равномерного цвета, но Плутон не монохромен, это одно из наиболее контрастных небесных тел Солнечной системы. По всей видимости, дело тут в периодическом коллапсе участков атмосферы с выпадением замерзших газов на поверхность планеты и последующим облучением из космоса. Без этого сложно объяснить обилие и интенсивность красного цвета. Здесь надо заметить, что Плутон в настоящее время отдаляется от Солнца, что делает вполне вероятным замерзание и выпадение в виде осадка всей атмосферы или большей ее части. Насколько этот процесс неизбежен и глобален, сейчас можно только гадать: год на Плутоне продолжается 248 земных лет, а планета открыта только в 1930 году и большую часть времени наблюдалась соответственно возможностям техники тех лет, то есть символически. :
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