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Колонизация Марса навредит планете
07.08.2017 Части света
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В ходе колонизации Марса люди могут навредить этой планете, и прежде всего — большим количеством мусора, который генерирует человечество. Например, уже сейчас по орбитам Земли вращаются тысячи тонн обломков различных космических аппаратов. И ученые пока не нашли решение этой проблемы.
На Красной планете планируется строительства разных исследовательских баз и других объектов. Пространство заполнят радиоволны, что тоже негативно скажется на окружающей среде. К тому же там еще планируется добыча полезных ископаемых. Это все, по мнению ученых, может значительно ухудшить состояние Марса и прилегающих регионов Солнечной системы.
Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA разработает план высадки астронавтов на Марс в ближайшее десятилетие. Глава NASA Чарльз Болден заявлял, что в ближайшие 10 лет США будут плотно заниматься колонизацией планеты.
Что касается баз на Луне, то в этом вопросе NASA рассчитывает на частные компании. Конгресс США уже принял закон о добыче ресурсов на космических объектах.
В свою очередь японское космическое агентство JAXA планирует построить свои объекты на Луне к 2030 году, а на Марсе — к 2040 году. Основной целью колонизации является добыча полезных ископаемых.
По мнению британского ученого Стивена Хокинга, люди заселят Марс в течение ближайших ста лет. :
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