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Представлена анимация падения человека на нейтронную звезду

08.08.2017 Части света   Нет комментариев


Science Channel опубликовал анимацию, на которой показано падение человека на нейтронную звезду. Скорость падения при этом достигает 160 тысяч километров в секунду. Под действием приливных сил тело человека разрушается, а когда он достигает светила, происходит выброс огромной энергии. 
Типичная нейтронная звезда имеет примерно такую же массу, что и Солнце, тогда как ее диаметр составляет 10-20 километров. Ядро светила состоит из нейтронов, тонкая кора — атомных ядер и электронов. Гравитационному сжатию небесного тела препятствуют ядерные силы.

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Метки:  анимация, звезду, нейтронную, падения, Представлена, человека

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