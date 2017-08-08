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Разведывательный самолет встречался с НЛО над Средиземным морем
08.08.2017 НЛО
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Вот и прошел еще один международный день НЛО. А точнее, был он 2 июля. Один их всех этих Дней, которые сейчас наводняют наши альманахи. Я не буду вдаваться в подробности касательно того, почему я считаю, что это плохая дата — тот, кто хочет об этом почитать, может зайти в мой блог от 2014 года. Те аргументы работают и сейчас.
Но на фронте НЛО случается немало, а само понятие «летающее блюдце» отпраздновало 70 лет 24 июня. Тогда, в 1947 году, частный летчик Кеннет Арнольд (Kenneth Arnold) сделал наблюдение, которые навсегда отпечатало в нашем создании два сложенных вместе чайных блюдца, как образ неопознанного объекта предположительно неземного происхождения. И это не смотря на то, что сам он никогда не говорил о том, что все выглядело именно так.
Британские вооруженные силы выпустили свое самое свежее большое собрание документов, ранее бывших секретными, с отчетами о неопознанных летающих объектах. Работа, которая шла много лет, и которая сейчас должна быть завершена.
Тысячи страниц, таким образом, стали доступны каждому, кто хочет их почитать, но в этот раз Национальный архив — организация, которая предоставляет доступ к этим документам — решил их не сканировать. Если хочешь почитать, придется туда съездить.
Один из документов описывает встречу американского самолета радиолокационной разведки типа RC-135 и неизвестного объекта над Средиземным морем 19 октября 1982 года. Данные о происшествии поступили от британских военных с базы королевских ВВС Troodos на Кипре.
Британские военные услышали, как экипаж корабля стал кричать, прося помощи, после того, как предмет с парой десяткой мигающих огней внезапно приблизился к самолету на высоте примерно 10 тысяч метров.
Объект был виден как невооруженным глазом, так и на радарах, и когда он начал наворачивать круги вокруг самолета-разведчика, связист забил тревогу.
В район послали два американских самолета F-14 и британский истребитель типа Phantom, но никто из пилотов на их борту не успел ничего увидеть до того, как объект, по словам экипажа разведывательного самолета, улетел прочь в сторону Африки.
Тогда явление, которое началось примерно в 16.00 по местному времени, наблюдалось 90 минут.
Уфолог и профессор журналистики Шеффилдского университета Дэвид Кларк (David Clarke), пишет в своем блоге, что объект не был виден ни на одном из радаров, расположенных на земле и ни на одном из кораблей, находившихся тогда в районе.
Инцидент расследовался британским министерством обороны в течение нескольких недель, а затем в ноябре того же года результаты отправили американскому министерству обороны. Каковы были эти результаты, из ныне опубликованных документов неясно, пишет Кларк.
Что еще хуже. Несмотря на то, что были записи с радаров и фотографии, ничего из этого не приводится в отчете, который сейчас впервые увидел свет. А совершенно ясно, что фотографии использовались в связи с анализом происшествия.
Дэвид Кларк, однако, замечает, что дело было в мираже из Израиля или Ливана.
Это объяснение не кажется исчерпывающим. Согласно докладу, объект двигался всего в нескольких километрах от самолета-разведчика, кружил вокруг него и был виден всему экипажу в течение 90 минут. Конечно, проблематичность свидетельств всем известна, но здесь у нас также есть регистрационные данные радаров самолета.
Вне зависимости от объяснений, доклад интересный. Вопрос в том, можно ли найти больше документов в американском архиве, где им следует быть. То, что британское министерство бороны уничтожило все материалы, и тем самым все возможности для тех, кто хочет понять, что на самом деле произошло, это прискорбно, но полностью соответствует тому, как с подобными докладами про НЛО делали и раньше.
Так что сейчас встает вопрос о том, остались ли фотографии и сделанные выводы в каком-нибудь американском архиве. :
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