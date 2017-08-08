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Последствия наводнений и оползней в Японии

08.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Последствия наводнений и оползней в Японии

Число погибших в результате наводнений и оползней на юго-западе Японии возросло до 16 человек. Десятки в списках пропавших без вести. Мощный циклон затронул 500 тысяч жителей. Местное население сравнивает стихийное бедствие с трагедией в Фукусиме в 2011 году. 
Особенно пострадал юго-западный остров Кюсю — там произошли паводки и оползни. Только за первые сутки ливней там выпала месячная норма осадков. Сотни жителей остались без крова. Власти эвакуируют жителей там, где это возможно.
Последствия наводнений и оползней в Японии
Последствия наводнений и оползней в Японии
Последствия наводнений и оползней в Японии
Последствия наводнений и оползней в Японии
Последствия наводнений и оползней в Японии
Последствия наводнений и оползней в Японии
Последствия наводнений и оползней в Японии
Последствия наводнений и оползней в Японии
Последствия наводнений и оползней в Японии

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Метки:  наводнений, оползней, Последствия, Японии

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