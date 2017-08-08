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Наводнения в Китае унесли жизни 26 человек

08.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнения в Китае унесли жизни 26 человек

Продолжительные ливни и вызванные ими наводнения стали причиной гибели 26 человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, ещё 8 жителей числятся пропавшими без вести, сообщает в субботу телеканал CCTV. 
В Японии после наводнений 16 человек пропали без вести
В результате сильных дождей, которые продолжаются с 1 июля, уровень воды в местных реках значительно повысился, паводки зарегистрированы в 13 городах, наиболее затронутыми разгулом стихии оказались Гуйлинь, Наньнин, Учжоу, Байсэ, Гуйган, Хэчжоу, Циньчжоу, Бэйхай.
Ливни и наводнения затронули жизни более 1,88 миллиона человек, власти эвакуировали в безопасные места около 185 тысяч жителей.

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Метки:  наводнения, унесли, Человек

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