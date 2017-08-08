-
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
08.08.2017 Интересное в мире
-
От муссонных дождей серьезно пострадал индийский штат Гуджарат, расположенный на западе страны. В результате сложных погодных условий погиб по меньшей мере 31 человек, сообщает агентство «Синьхуа».
В результате интенсивных осадков, обрушившихся с начала июня, стремительно возрос уровень воды во многих водохранилищах и реках. В регионе серьезно повреждены некоторые дома и дороги.
Как сообщает Times of India, сильные дожди также вызвали наводнения в штатах Аруначал-Прадеш, Ассам и Манипур. Местами сошли оползни. Некоторые дороги оказались непроходимыми.
:
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии