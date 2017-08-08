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Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека

08.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека

От муссонных дождей серьезно пострадал индийский штат Гуджарат, расположенный на западе страны. В результате сложных погодных условий погиб по меньшей мере 31 человек, сообщает агентство «Синьхуа».  
В результате интенсивных осадков, обрушившихся с начала июня, стремительно возрос уровень воды во многих водохранилищах и реках. В регионе серьезно повреждены некоторые дома и дороги. 
Как сообщает Times of India, сильные дожди также вызвали наводнения в штатах Аруначал-Прадеш, Ассам и Манипур. Местами сошли оползни. Некоторые дороги оказались непроходимыми.
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека
Дожди на западе Индии унесли жизни 31 человека

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Метки:  Западе, унесли, человека

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