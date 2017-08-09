-
На Земле существуют «порталы» для путешествий во времени
09.08.2017 Что от нас скрывали
-
Инсайдеры NASA заявили, что на Земле примерно с 2015 года имеется технология перемещения в пространстве и времени.
Энергетические или «звездные порталы» существуют на самом деле. Они дают возможность для путешествий в далекое космическое пространство, отметили специалисты.
Стоит отметить, что о путешествиях в другие миры упоминали писатели-фантасты в своих произведениях. С их помощью якобы можно попасть в любую точку мира или Вселенной.
Уфологи же уверены, что через «звездные врата» на Землю проникают пришельцы из других измерений. Некоторые эксперты считают, что такие возможности уже давно подвластны людям. В частности, инсайдеры американского космического агентства считают, что русские уже давно могут пересекать пространственно-временные порталы и посещают Сатурн. Альтернативные опыты говорят о том, что и древние цивилизации могли управлять временем. Они открывали новые миры, путешествуя в космосе…. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии