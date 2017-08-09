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На Байкале появился первый в стране солнечный синоптический телескоп
09.08.2017 Что от нас скрывали
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На Байкале появился первый и пока единственный в стране солнечный синоптический телескоп. Его необычная конструкция уменьшает интенсивность солнечных лучей. Теперь наблюдать за светилом астрономам будет значительно легче.
О том, что створки большого купола скрывают жемчужину астрономии, знают только местные сотрудники. Первый в России солнечный синоптический телескоп появился на берегу Байкала.
Монтаж кипел три дня. Десятки учёных, инженеров, механиков в команде с автокраном поднимали трёхтонный инструмент на самую вершину башни.
— Готовы? Пробуйте майновать! Майна!
Установка длилась несколько часов, а разработка идеи — больше пяти лет. В Байкальскую астрофизическую обсерваторию телескоп прибыл из Санкт-Петербурга. Монтировку и купол для него изготовили в Новосибирске. Над вилкой трудились сотрудники местного Института солнечно-земной физики.
Чтобы исключить влияние посторонних факторов, основание телескопа ни в коем случае не соприкасается с перилами. И сейчас это отчётливо видно. Свой отдельный фундамент у самого телескопа — ну и, конечно, у башни, соответственно, тоже.
Всевидящее око будет следить за дневной звездой — Солнцем — и регистрировать распределение магнитных полей по всей поверхности небесного светила. От главного зеркала свет будет попадать на промежуточную щель.
«Это тоже очень оригинальная конструкция — впервые в практике российской астрономии. Поскольку концентрация света будет очень большая — 35 сантиметров, а расстояние порядка двух метров — такая концентрация, что она будет сжигать всё. Для того, чтобы этого не было, сделана специальная щель, которая будет охлаждаться», — объяснил заместитель директора Института солнечно-земной физики по научной работе СО РАН Михаил Демидов.
Измерение магнитных полей на Солнце — только с высокой точностью. Поэтому все оптические элементы ещё предстоит юстировать, то есть, отладить. Некоторые детали и вовсе изменят цвет. Из блестящей металлизированной промежуточная щель превратится в чёрную. Тогда рассеянный свет от неё не будет попадать на другие элементы и исключит многие погрешности.
Магнитограммы Солсита и составленные по его данным синоптические карты позволят предугадывать, что может произойти на Солнце через час и даже год. Телескоп просканирует Солнце двухсекундными шагами. Вся магнитограмма сформируется за 20 минут. Наблюдения тут же будут улетать в научный центр в Москву.
«Именно магнитные поля ответственны за все процессы активности на солнце. Именно они выносятся в межпланетное космическое пространство, доходят до Земли. И то, что всем известны магнитные бури, магнитные шторма — это является последствием взаимодействия магнитных полей Земли с магнитными полями, которые произошли от Солнца», — говорит Михаил Демидов.
Чтобы следить за Солнцем постоянно, в России может появиться сеть таких телескопов. В Листвянке установлен первый из них. :
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