Древние китайцы практиковали жуткие жертвоприношения

«На территории царского некрополя мы обнаружили останки по меньшей мере 3000 принесенных в жертву людей, еще больше – при раскопках царского дворца», — говорит археолог Кристина Ченг.

И это только в Иньсюй, последней столице династии Шан. Подобные массовые захоронения с изуродованными человеческими останками исследователи находили и в других городах древнего китайского государства.

Судя по археологическим находкам, человеческие жертвоприношения практиковались в древнем Китае на протяжении тысячи лет при трех династиях – Ся, Шан и Чжоу, последовательно сменявших друг друга. Самыми активными «жертвователями», по всем признакам, были правители Шан. В среднем каждая жертвенная церемония уносила жизни пятидесяти человек. Во время самого крупного жертвоприношения были единовременно убиты 339 человек.

По словам Кристины Ченг, в эпоху Шан существовало два основных вида человеческих жертвоприношений: «реншенг» и «ренсун». В могилах жертв «ренсун» археологи зачастую находят изысканные погребальные дары, а контекст захоронений говорит о том, что жертвами «ренсун» были в основном слуги или родственники покойных аристократов и влиятельных чиновников.

Некрополь с захоронениями человеческих жертв в Иньсюй. Фото: beibaoke / LiveScience

Совсем иначе выглядят останки жертв «реншенг» (этот термин практически дословно переводится как «приношение человеческой жертвы»): почти все они страшно изуродованы, тела закопаны в групповых могилах, а погребальные артефакты либо отсутствуют, либо их совсем мало.

Почти все «реншенг» были жертвами предсказаний, чрезвычайно востребованными в эпоху Шан.

Поскольку связь между гадальными костями и человеческими жертвами не самая очевидная, стоит пояснить, как именно происходил процесс гадания. У каждого из царей династии Шан постоянно возникали жизненно важные вопросы: например, угодно ли духам избавить правителя от нестерпимой зубной боли или даровать богатый урожай.

Предсказатель вырезал (позже – записывал) вопрос на соответствующем носителе (использовались лопаточные кости быка или пластрон, нижний панцирь черепахи), затем нагревал кость или панцирь до появления трещин, а затем по рисунку трещин «переводил» ответ из мира духов. Обычно на носителе с вопросом записывался и ответ (результат), а также дата – всё официально, даже буднично, для архивов и отчетности.

Гадальная кость эпохи Шан, сделанная из лопаточной кости вола. Фото с сайта thoughtco.com / Lowell Georgia

Человеческие жертвы были неотъемлемой частью процесса: их количество, а также способ умерщвления, наиболее угодный духам (ученые насчитали 12 разных способов, для каждого использовался отдельный термин), зачастую указывались в самом вопросе. Для наглядности – несколько примеров вопросов с гадальных костей:

— Примут ли духи жертву в количестве двадцати человек, умерщвленных способом «тан»? [Записанный результат] Преподнесли духам тридцать человек, исход оказался чрезвычайно благоприятным.

— Его Величеству предстоит обезглавить жертвенных людей. Одобрят ли это духи? [Записанный результат] В день yǐchǒu (дата) были принесены человеческие жертвы методом «фа», а также умерщвлена корова.

— Будут ли приняты жертвы в день wù (дата), умерщвленные путем погребения заживо? [Записанный результат] В день bǐngwǔ (дата) пошел дождь.

— Вопрошаем: даруют ли духи дождь, если в день bǐngxū (дата) мы принесем в жертву женщин методом сожжения?

— Будет ли ответ благоприятным, если в день xīnyǒu (дата) мы принесем жертвы способом обескровливания?

Упомянутый способ «тан» означает умерщвление путем избиения человека до смерти, метод «фа» — отсечение головы (обезглавливание пользовалось наибольшей популярностью, судя по записям на гадальных костях).

Полный список способов казни жертв, составленный учеными по расшифровкам гадальных костей, выглядит так:

обезглавливание рассекание/разрезание тела пополам четвертование постепенное отсечение частей тела до смерти избиение до смерти обескровливание погребение заживо утопление сожжение сварение в кипятке смерть от палящего солнца «высушивание» уже мертвых вскрытых тел под солнцем до состояния вяленого мяса

Дополнительно шла смерть от любого из вышеуказанных способов с последующим оставлением тел без погребения…

Выбор одного из 12 способов жертвоприношения зависел от адресата и цели. Адресатами выступали духи предков как священные хранители и защитники государства, правителя, семьи и т.п., и духи природы – к ним обращались в основном по погодным и сельскохозяйственным вопросам. Судя по статистике обращений, культ предков в эпоху Шан по своей значимости и интенсивности превосходил поклонение природным божествам.

Силам природы обычно полагались жертвы, убитые «природными» способами: сожжение (огонь), утопление (вода), погребение заживо (земля). Духи предков требовали больше крови в обмен на благословение, защиту от бедствий, поддержку и удачу в делах. Для них наиболее предпочтительными способами умерщвления были обезглавливание, расчленение, избиение до смерти, отрезание ног, обескровливание, сварение в кипятке, «высушивание» на солнце и тому подобное.

Духам природы часто жертвовали женщин, духам предков – мужчин, в основном пленников из враждебных племен. Так жертвователь решал сразу три задачи: например, обезглавив несколько десятков пленных, он выказывал предкам должное уважение, получал ответ на свой вопрос и нагонял страху на врагов. Прагматично и эффективно.

Пленные мужчины и женщины из враждующих с Шан племен нередко упоминаются в текстах на гадальных костях, часто даже с указанием племени – например, «Будет ли угодна духам жертва трех мужчин племени Цян и двух коров, умерщвленных путем отрубания конечностей?».

Антропологи выяснили, что большинство жертвенных останков из Иньсюй принадлежит мужчинам в возрасте от 15 до 35 лет. При этом будущие жертвы жили до момента убийства в Иньсюй как минимум несколько лет – достаточно долго, чтобы местный режим питания отразился на малых костях скелета, но не успел повлиять на крупные.

Массовое захоронение ритуальных жертв реншенг в Иньсюй. Фото: TheComplexWorld

Современные специалисты отмечают крайнюю жестокость и полное пренебрежение к человеческой жизни в древнем Китае – «людей приносили в жертву практически теми же способами, что и животных, в глазах правящей верхушки разница между рабом и скотом была невелика», заметил один из лингвистов, изучающий тексты на гадальных костях.

При этом жестокие массовые жертвоприношения говорят о чрезвычайной набожности правителей Шан – в контексте своего мира и своего времени они совершали богоугодные (предко- и природоугодные) деяния, являя пример благочестия и истового почитания высших сил.

Китайские специалисты обычно подчеркивают, что феномен человеческих жертвоприношений был распространен повсеместно, а древнекитайские обычаи – лишь часть общемировой практики. Эдакий намек: мол, сначала на свою историю посмотрите.

Массовые ритуальные жертвоприношения в Китае сошли на «нет» около 700 года до нашей эры, и вовсе не по причине повышения гуманности общества. Появился более простой и общедоступный способ гадания, не требующий крови и весьма популярный до сих пор: это знаменитая «Книга перемен», И-Цзин, спасшая тысячи и тысячи человеческих жизней. Когда захотите узнать свое будущее по И-Цзин, вспомните о рассказанной нами истории.