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Помпеева колонна в Александрии
09.08.2017 Что от нас скрывали
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Помпеева колонна (Колонна Помпея) — это огромный монолит, триумфальная колонна из красного гранита в Александрии (Египет). Высота колонны — 20,46 м, диаметр — 2,71 м.
Общая высота монумента с базой и капителью — 26,85 м. Она вырезана из цельного куска асуанского гранита весом 285 тонн. В древности, по-видимому, колонна была увенчана статуей императора, что следует из мозаичных изображений V века.
До сих пор неизвестно, при помощи каких технологий удалось создать столь невероятное сооружение.
Любопытно, что рядом с Помпеевой колонной сохранились катакомбы и разрушенные античные сооружения. Рядом с ней под землей находятся остатки грандиознейшего храма Серапеума, который был известен как тайное хранилище всех уцелевших экземпляров Александрийской библиотеки. Существует даже версия, что Александрийский столп является одной из колонн, оставшихся от Серапеума.
Помпеева колонна это самый большой римский монолит за пределами Рима и Константинополя. В фольклорной традиции возобладала легенда, что колонну воздвиг консул Гней Помпей Великий (106 г. до н. э. — 48 г. до н. э.). Официально считается, что колонна была сооружена в честь императора Диоклетиана префектом Элием Публием в 297 году н. э.
Легенда утверждает, что в 297 г. в городе Александрии произошел бунт. И когда после продолжительной десятимесячной осады войска императора Диоклетиана взяли город, то были поражены царящим в городе голодом. Но император не стал наказывать мятежный город, а велел раздать жителям хлеб. В благодарность жители Александрии и воздвигли благородному Диоклетиану колонну из красного асуанского гранита.
Так гласит легенда. В действительности же, римляне всегда жестко, в назидание другим, подавляли любые восстания, и именно благодаря этому, им удавалось долгое время удерживать Римскую империю от распада.
Иногда применяют другое название колонны — Александрийский столп. Почти тридцатиметровый столп практически без изменений сохранился до наших дней. Колонна находится на юго-западе Александрии, а сам город расположен на холмах, что позволяет увидеть столп практически из любой части города.
Возле колонны находятся статуи трех сфинксов и так называемый «Ниломер» при помощи которого древние совершали ежегодный замер уровня вод непослушной реки Нил.
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