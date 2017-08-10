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Земля входит в поток мусора от кометы Свифта-Туттля

10.08.2017 Части света   Нет комментариев

Земля входит в поток мусора от кометы Свифта-Туттля

Земля входит в широкий поток мусора от кометы Свифта-Туттля, источника ежегодного метеорного потока Персеиды.

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Камеры НАСА обнаружили первые болиды этого года 26 июля. Как ожидается, пик метеорного потока придется на 11-13 августа, когда в небе можно будет увидеть до 200 Персеид в час. На данный момент мы находимся на окраине потока и активность его низкая — увидеть можно не больше горстки метеоров в час. В 2016 году Персеиды будут большими и яркими, прогнозируют астрономы.

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Метки:  входит, кометы, мусора, Свифта-Туттля

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