Земля входит в поток мусора от кометы Свифта-Туттля

Камеры НАСА обнаружили первые болиды этого года 26 июля. Как ожидается, пик метеорного потока придется на 11-13 августа, когда в небе можно будет увидеть до 200 Персеид в час. На данный момент мы находимся на окраине потока и активность его низкая — увидеть можно не больше горстки метеоров в час. В 2016 году Персеиды будут большими и яркими, прогнозируют астрономы.

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