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Полярное сияние с борта МКС

10.08.2017 Части света   Нет комментариев


Светящиеся вихри северного сияния восхитительно выглядит с Земли. Но из космоса зрелище поистине волшебное! Астронавты на МКС часто любуются великолепными видами полярных сияний при совершении оборотов вокруг планеты.

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Астронавт НАСА Джефф Уильямс разместил таймлэпс-видео, полностью посвященное северным огням, в «Твиттере». В ролике полярное сияние медленно приближается и освещает станцию зрелищным световым шоу.

Полярное сияние с борта МКС

В самом начале зеленая аврора вспыхивает вдоль темной изогнутой линии Земли, видной на расстоянии. Выступающие части космической станции видны в кадре. Свет становится все ближе и ближе, в итоге подсветив облачное покрытие планеты зеленоватым оттенком.

Как многие современные астронавты, Уильямс активен в социальных сетях и часто делится пейзажами с удобной наблюдательной площадки в космосе. Ранее в этом году астронавт первым исследовал новый экспериментальный надувной жилой модуль.

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Метки:  Полярное, сияние

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