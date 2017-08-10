Жуткая волгоградская байка про «бабку, бегающую на четвереньках» оказалась вбросом психологов

Впервые новость о том, что водителей пугает полтергейст в образе старушки, ползающей на четвереньках, появилась в Сети еще 2 года назад. Совсем недавно она вновь "всплыла" в интернете, в социальных сетях объявились очевидцы, а позже и решившиеся отправиться на поиски привидения.

Такую новость не могли обойти вниманием и региональные СМИ, ведь не каждый день жители города жалуются на мистических прохожих на трассах.







Как оказалось, это не просто "утка" скучающих волгоградцев, а научный эксперимент целой группы ученых. Светлые головы исследовали феномен слухов и их влияния на умы людей, это было еще 3 года назад. Ученые и не предполагали, что все зайдет так далеко, что новость подхватят журналисты, а студенты захотят отправиться на поиски выдуманной мистической бабули.

В этом корреспонденту сайта "Блокнот Волгограда" признался один из авторов проекта и руководителей научно-исследовательской группы «Новый взгляд», психолог Евгений Коваленко.

— В ноябре 2014 года проектная группа проводила серию экспериментов по изучению особенностей протекания неподтвержденной информации (слухов) по каналам неформальной коммуникации, среди различных слоев населения, — рассказал ученый. — Нас интересовали моменты принятия респондентами различных вариаций слухов в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей и когнитивных стилей восприятия информации, при одинаково меняющихся внешних факторах.

Психолог объяснил, что для возникновения и распространения слуха необходимы два условия — наличие интереса аудитории к определенной проблеме и неудовлетворенность интереса и информационных потребностей:

— Понятно, что их обоюдное наличие существенно упрощает появление слухов, но как быть с ситуацией, когда одно из этих условий практически отсутствует. В нашем случае, условие «неудовлетворенность интереса и информационных потребностей» практически отсутствовало, — объяснил ученый. — Поэтому за счет ряда приемов — создание повышенной драматизации и мистификации события — мы попытались компенсировать отсутствие одного из условий.

По всей видимости, компенсация прошла успешно, так как в престарелый полтергейст поверил весь Волгоград и даже область. Но прежде чем закидать ученых камнями, необходимо отметить, что исследование носило не только научно-теоретический, но и прикладной характер. Оно было направленно на привлечение внимания к реально существующей проблеме травматизма на дорогах в темное время суток.

— Кстати, первоначально призраком была девушка в светлом одеянии, — признался Евгений Коваленко, — но произошло переименование персонажа, что вполне обычно для такого типа слухов. Также наблюдалось «сглаживание» содержания слуха, исходная фабула при передаче история стала намного короче.

По словам ученого, научная группа не предполагала, что на поиски бабушки захотят отправятся реальные люди, а журналисты поведают о полтергейсте в своих изданиях.

— Слух запускался для конкретной аудитории, но то, что он «вышел из нее», оказалось для нас немного неожиданным.

Ученые уже успели и забыть о своей легенде, но кто-то из волгоградцев решил освежить ее в памяти земляков, и 28 июня 2017 года новость о старушке вновь облетела волгоградские соцсети. До этого о бабушке последний раз поговаривали в 2016 году.

То ли это все еще был эксперимент, то ли легенда уже давно стала жить своей жизнью, ученые не признались. Главное, чтобы теперь реальная бабушка не объявилась…



