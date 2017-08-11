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Из-за наводнений в Афганистане погибли три человека

11.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Из-за наводнений в Афганистане погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и 20 пострадали в результате наводнений на северо-востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. 
По данным телеканала, наводнения в четырех районах провинции Бадахшан были вызваны сильными дождями, начавшимися в воскресенье.
Как сообщили местные власти, по меньшей мере 100 домов были разрушены, 500 гектаров сельскохозяйственных угодий оказались затоплены.
Местные власти опасаются, что ситуация может осложниться тем, что в некоторых районах сильные дожди продолжились в понедельник.

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Метки:  Афганистане, наводнений, погибли, человека

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