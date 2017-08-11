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Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека

11.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека

В результате продолжающихся с 22 июня дождей и наводнения в Центральном Китае 12,2 миллионов человек оказались в зоне бедствия. Из-за стихии уже погибли или пропали без вести 83 человека, сообщает агентство Синьхуа.  
«Среди погибших в провинции Хунань 28 человек были погребены под завалами в результате оползней, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули. Еще 16 погибли или пропали без вести в результате обвала грунта или по другим причинам», – цитирует агентство сообщения местных властей.
Сообщается, что вода разрушила 53 тысячи жилых домов, еще 68 тысяч домов были повреждены. Из зоны бедствия были эвакуированы 1,62 миллиона человек. Более 470 тысяч человек на настоящий момент нуждаются в срочной материальной помощи.
Для борьбы со стихией были мобилизованы более 52 тысяч военных и сотрудников экстренных служб.
Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека
Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека
Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека
Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека
Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека
Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека
Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека
Жертвами наводнения в Китае стали 83 человека

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Метки:  Жертвами, наводнения, человека

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