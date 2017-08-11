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Наводнение в Индии унесло 27 жизней

11.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение в Индии унесло 27 жизней

На северо-востоке Индии в штате Ассам из-за сильных дождей произошло наводнение. Погибли по меньшей мере 27 человек и не менее 10 числятся пропавшими без вести. 
Наводнение затронуло свыше 480 тысяч человек, затоплено более половины территории штата. Власти организовали свыше 180 лагерей временной эвакуации – там находятся около 20 тысяч человек.
Ушли под воду более тысячи селений, пострадали свыше 41 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Из-за разлива реки Брахмапутры затопило последние места обитания азиатских однорогих носорогов в национальных парках, расположенных в штате Ассам.
В управлении не исключают, что число жертв наводнения «может значительно возрасти».Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил принять неотложные меры по оказанию помощи пострадавшим.

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Метки:  жизней, Наводнение, унесло

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