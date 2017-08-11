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Ворота откатные промышленные

11.08.2017 Обо всем   Нет комментариев

Среди всего многообразия видов — типов,

 ворота откатные промышленные занимают особое место. Связано это с особыми режимами эксплуатации, к которым можно отнести:

:

большое количество циклов открытия – закрытия в сутки;
необходимостью обеспечивать комфортную температуру в открытом помещении даже в холода;
достижение максимально возможного проема по ширине (высоте);
минимальное время восстановления работоспособности в случае отказа оборудования;
безотказную работу в течение длительного периода без технического (сервисного) обслуживания.

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