Среди всего многообразия видов — типов,

ворота откатные промышленные занимают особое место. Связано это с особыми режимами эксплуатации, к которым можно отнести:

большое количество циклов открытия – закрытия в сутки;

необходимостью обеспечивать комфортную температуру в открытом помещении даже в холода;

достижение максимально возможного проема по ширине (высоте);

минимальное время восстановления работоспособности в случае отказа оборудования;

безотказную работу в течение длительного периода без технического (сервисного) обслуживания.