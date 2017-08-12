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Ученые не согласны с Хокингом о превращении Земли в Венеру
12.08.2017 Что от нас скрывали
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В ходе интервью британской «Би-би-си», которое всемирно известный астрофизик Стивен Хокинг дал на выходных прошлой недели, он заявил, что всему человечеству срочно нужно покидать Землю, а выход США из Парижского соглашения об изменении климата влечет за собой «необратимые» последствия.
По словам Хокинга, мы уже довольно близко находимся к так называемой точке «не возврата», достигнув которой, наступления глобального потепления уже не избежать. А действующее правление президента США Дональда Трампа может стать причиной того, что Земля пересечет этот «барьер», после чего ее настигнет «участь» Венеры с непрекращающимися кислотными ливнями и господствующей температурой в 250 градусов Цельсия.
Однако Гарет Джонс – климатолог британского Метеорологического центра, а так же другие его специалисты, ответили на «предсказания» Хокинга не согласием. На сегодняшний день, ни один серьезный ученый в мире не сможет представить убедительные доказательства того, что антропогенные выбросы парниковых газов могут спровоцировать превращение Земли в Венеру. Джонс отметил, что даже если все углеводороды на нашей планете будут сожжены, возрастание температуры ожидается примерно на 10 градусов Цельсия. А самоподдерживающийся парниковый эффект может образоваться только с повышением температуры на сотни градусов.
Зеке Хаусфазер (Zeke Hausfather) – американский климатолог из калифорнийского университета в Беркли, был так же солидарен с британскими учеными, высмеяв заявление знаменитого астрофизика, и назвав подобные «изречения» симптомами болезни под названием «нобелевский лауреат».
А по словам Майкла Манна (Michael Mann) – американского климатолога из университета Пенсильвании в Филадельфии, Земля и вовсе совсем далеко располагается от Солнца, поэтому возникновение мощнейшего парникового эффекта, аналогичного тому, что «царит» на Венере, невозможно.
Что интересно, все ученые безоговорочно согласны с Хокингом в том, что наступление глобального потепления в будущем абсолютно реально. А с выходом из Парижского соглашения о климате США и других стран, отметку в 1,5-2 градуса Цельсия человечеству практически будет не удержать. Конечно, к превращению Земли в гигантский парник это не приведет, но экосистемы претерпят масштабные перестройки, уровень моря поднимется на несколько метров, а аномальные погодные явления станут причиной резкого увеличения смертности. :
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