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Жизнь на Земле появилась благодаря молниям

12.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Жизнь на Земле появилась благодаря молниям

Учёные совершенно серьёзно говорят о том, что человечество, своим происхождением должны быть обязаны молниям. Да-да, молниям! А подходят они к этому выводу так. 
Миллионы лет назад наша планета крутилась в кромешной темноте. И была она окутана плотной газовой пеленой. Постепенно атмосфера Земли стала очищаться. Прошёл ещё довольно большой временной период, пока первые лучи Солнца осветили безжизненную и пустую поверхность нашей планеты. Ещё много миллионов лет прошли до того времени, пока те пары, которые содержались в её атмосфере, не начали конденсироваться, превращаясь в воду. Вселенная не тороплива, но всё же пришло то время, когда на Земле образовался океан. Тут уж и появилась возможность перехода к следующему акту творения – созданию жизни.
Американские учёные полагают, что лишь 10 млн лет понадобилось природе от создания первого подобия одноклеточных, до возникновения первых цианобактерий. Их окаменелости обнаружены исследователями в Африке и Австралии. Современная наука насчитывает им до 3,5 млрд лет. Всего 400 млн лет понадобилось для усовершенствования первых микроорганизмов.
Учёные с мировым именем постоянно экспериментируют, проводят исследования для воссоздания условий, некогда существовавших на нашей планете. К слову сказать, учёные долгое время не могли ответить на мучавший их вопрос: Что появилось раньше – яйцо или курица? Какое соединение возникло раньше: РНК (матрица, двигатель всех жизненных материй) или энзим, который должен строиться по плану, заложенному в РНК. Что раньше?
Всё же к 1982 г учёные нашли «начало всех начал». Выяснилось, что РНК в биохимических процессах играет двойную роль: иногда некоторые части этой молекулы играют роль энзимов-катализаторов. Значит, всё же синтез должен начаться с каталитической части РНК. В последствие и было выдвинуто предположение, что все мы своим происхождение обязаны молниям – атмосферные электрические заряды и заставили ту смесь, из которого состояла первичная атмосфера Земли (водяной пар, водород и аммиак) подвергнуться синтезу, благодаря которому получились первые органические молекулы, которые и стали предвестниками создания всего живого на Земле.

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Метки:  благодаря, молниям, появилась

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