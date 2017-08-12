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Первое упоминание о солнечном затмении
12.08.2017 Что от нас скрывали
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Жители Соединенных Штатов считают дни до наступления полного солнечного затмения, которое ожидается 21 августа. Редкий случай, когда наблюдатели по всей стране смогут увидеть Солнце, полностью закрытое тенью Луны. Это первое полное затмение почти за 40 лет, которое будет видно с материковой части США, и первое за 99 лет с траекторией движения от побережья до побережья, от Орегона до Южной Каролины.
Полные солнечные затмения сами по себе не являются чем-то необычным: в среднем они происходят от двух до пяти раз в год. Самая древняя известная запись о затмении была сделана около 5000 лет назад. Спиральные петроглифы, высеченные на трех каменных памятниках в комплексе мегалитических гробниц Лох-Крю в Ирландии, изображают выравнивание Солнца, Луны и горизонта и, вероятно, отражают солнечное затмение, которое произошло 30 ноября 3340 г. до н. э., сообщает НАСА.
Ирландский палеоархеолог Пол Гриффин подозревал, что неолитические петроглифы содержат информацию о затмении и начал исследовать их в 1999 году. Гриффин установил дату события в 2002 году, использовав астрономическое программное обеспечение для расчета выравнивания тел. По его словам, многочисленные рисунки на памятниках Лох-Крю показывают десятки астрономических событий с перекрывающимися концентрическими кругами, представляющими солнечное затмение, и изолированными концентрическими кругами, указывающими на лунное затмение.
Судя по ужасной находке, сделанной поблизости, неолитическая интерпретация затмения включала суеверные страхи. В бассейне были сожжены кости около 48 человек, ставших жертвами убийственного ритуала, призванного «спасти Бога (Солнце) от гибели до того, как он спустится в подземный мир (за горизонт)», — писал Гриффин.
«И наступила ночь с полудня…»
Другие физические упоминания о затмениях высечены на 2500-летних глиняных дощечках из древней Вавилонии. На одной из них, по данным НАСА, описано полное солнечное затмение, наблюдавшееся в портовом городе Угарит в Сирии 3 мая 1375 г. до н. э.
В записях из древнего Китая императорские астрономы сообщают о затмениях, происходивших с 8 века до н. э. по 15 век н. э., согласно исследованию, опубликованному в 2005 году в журнале Archive for History of Exact Sciences. По словам автора исследования, они включают ссылки на 938 солнечных затмения, начиная с периода Чунцю (с 771 по 476 г. до н. э.) до начала династии Мин (с 1368 по 1644 г.), и лишь несколько содержат ошибки.
В древнегреческих писаниях также упоминается о солнечных затмениях. Поэт Архилох, который жил в 7 веке до н. э., писал о предполагаемом полном затмении 6 апреля 647 г. до н. э.: «Зевс, отец Олимпа, превратил полдень в ночь, скрыв свет сияющего Солнца, и вселенский страх охватил людей».
Первые фотографии
В течение тысяч лет описания затмений, выгравированные на камне и кости, а также интерпретации художников были единственным средством документирования этого невероятного космического события. Только в середине XIX века ранняя форма фотографии, известная как дагерротип, позволила Иоганну Юлию Фридриху Берковски создать первую фотографическую запись солнечного затмения 28 июля 1851 года.
Берковски получил первое изображение, точно представляющее солнечную корону, в Кенигсберге (ныне Калининград). По данным исследования, опубликованного в 2005 году в журнале Acta Historica Astronomiae, он использовал маленький преломляющий телескоп диаметром 6,1 см и экспонировал пластину дагерротипа в течение 84 секунд, начиная с того момента, когда солнечный диск был полностью затенен.
С тех пор снимки этого космического феномена становились все более детализированными, и теперь мы располагаем такими материалами, как таймлапс-видео полного солнечного затмения над Европой 20 марта 2015 года, запечатленное спутником ЕКА Proba-2, или потрясающая картина «двойного затмения», полученная Обсерваторией солнечной динамики 1 сентября 2016 года, когда Солнце затенялось одновременно Землей и Луной.
Фотографии, сделанные в 2013 году марсианским ровером «Кьюриосити», предоставили инопланетный вид на затмение, когда марсианская луна Фобос путешествовала на фоне диска.
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