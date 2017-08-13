Могут ли существовать озера на современном Марсе?

Сотрудник Планетологического института Jules Goldspiel провел соответствующие

расчеты. По его данным, озеро радиусом 100 метров и глубиной в три

метра замерзнет очень быстро. Но если озеро будет иметь глубину в 20

метров, ситуация станет иной. Верхняя часть озера замерзнет, образовав

своего рода защитное одеяло, которое бы помогло удерживать тепло,

сохраняя нижние слои жидкими на протяжении минимум года.

Если бы озеро было образовано единовременным потоком горячей воды

температурой в 77 °C, его нижняя часть могла бы оставаться жидкой в

течение минимум трех-четырех лет. А при условии периодического

пополнения, подповерхностное озеро могло бы существовать куда дольше.

Откуда на Марсе возьмется поток горячей воды? Например, он мог бы

появиться при таяния льда из-за гидротермальной или вулканической

активности. К настоящему времени ученым известно можество мест, где под

поверхностью красной планеты скрыты залежи льда. И при соответствующей

активности, под ним в теории могли бы существовать водоемы.

В

следующем году на Марс отправится миссия Insight, задачей которого будет

изучение внутреннего строения планеты и ее нынешней геологической

активности. Полученные им данные в числе прочего могут прояснить,

возможен ли (по крайней мере в теории) сейчас подобный сценарий, или же

водоемы навсегда остались в прошлом красной планеты.