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Молодые и старые звезды галактики Андромеда

13.08.2017 Части света   Нет комментариев

Молодые и старые звезды галактики Андромеда

Наблюдения космических объектов в разных диапазонах электромагнитного
спектра могут дать совершенно разную картину. Взять хотя бы галактику
Андромеда. Если взглянуть на нее в инфракрасный телескоп, то можно
увидеть опоясывающие ее огромные кольца, состоящие из молодых и горячих
звезд.

:

Молодые и старые звезды галактики Андромеда

Но рентгеновский диапазон дает совершенно иную картину. Благодаря нему
мы можем увидеть излучение от уже завершивших свой жизненный цикл или
близких к этому звезд.

Молодые и старые звезды галактики Андромеда

А если объединить эти изображение, то получится вот такой вот
комбинированный снимок. Оранжевый цвет указывает на звезды, у которых
все еще впереди, голубой — на те, для которых все уже завершено.

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Метки:  Андромеда, галактики, звёзды, Молодые, старые

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