Молодые и старые звезды галактики Андромеда

Но рентгеновский диапазон дает совершенно иную картину. Благодаря нему

мы можем увидеть излучение от уже завершивших свой жизненный цикл или

близких к этому звезд.

А если объединить эти изображение, то получится вот такой вот

комбинированный снимок. Оранжевый цвет указывает на звезды, у которых

все еще впереди, голубой — на те, для которых все уже завершено.