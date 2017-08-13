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Молодые и старые звезды галактики Андромеда
13.08.2017 Части света
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Наблюдения космических объектов в разных диапазонах электромагнитного
спектра могут дать совершенно разную картину. Взять хотя бы галактику
Андромеда. Если взглянуть на нее в инфракрасный телескоп, то можно
увидеть опоясывающие ее огромные кольца, состоящие из молодых и горячих
звезд. :
Но рентгеновский диапазон дает совершенно иную картину. Благодаря нему
мы можем увидеть излучение от уже завершивших свой жизненный цикл или
близких к этому звезд.
А если объединить эти изображение, то получится вот такой вот
комбинированный снимок. Оранжевый цвет указывает на звезды, у которых
все еще впереди, голубой — на те, для которых все уже завершено.
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