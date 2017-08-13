«ЭкзоМарс»: в поисках жизни



Совместный российско-европейский проект «ЭкзоМарс» находится на завершающем этапе подготовки. Старт первой экспедиции состоится весной 2016 года, второй — в 2018 году. В Институте космических исследований создаются приборы, которые будут установлены на модулях межпланетной станции. Их главная задача — поиск внеземной жизни. Поиски не ограничиваются ближайшими планетами. Самые удивительные места в Солнечной системе, где стоит искать жизнь, спутники газовых гигантов Юпитера и Сатурна. Один из самых многообещающих — Энцелад.

Поиски марсианской жизни продолжаются. Весной к Красной планете стартует совместная российско-европейская миссия «ЭкзоМарс». Во Франции, на предприятии Thales Alenia Space показали орбитальный и спускаемый десантный модули первой российской-европейской межпланетной станции, которую выведет в космос ракета-носитель «Протон».

«Это очень важный проект для России, мы очень ценим сотрудничество с ЕКА по данному проекту, поскольку он позволяет российским специалистам и учёным участвовать в исследовании Марса. Это очень далекая планета, исследования требуют больших финансовых затрат, большого объема научных исследований, производства очень сложного и дорогостоящего оборудования и, конечно, такую миссию в настоящее время сложно реализовать одной страной», — говорит Сергей Савельев, заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос».

«Сейчас здесь, в Европе, проходят последние испытания. Потом, в середине декабря, мы всё отправим на Байконур, где орбитальный и спускаемый аппараты пройдут финальные тесты перед стартом», — добавляет Вальтер Куньо, директор программы «ЭкзоМарс» предприятия Thales Alenia Space (Франция).

Учёные из российского Института космических исследований (ИКИ) приняли участие в создании научной аппаратуры для орбитального модуля, чтобы изучить с марсианской орбиты газовый состав атмосферы планеты. Главная задача — подтвердить наличие газа метана. Возможно, это признак следов жизнедеятельности марсианских микроорганизмов.

«На этом аппарате есть два российских прибора, один из них состоит в свою очередь из трех независимых спектрометров ИК-диапазона, это именно то, что нужно для исследования атмосферы. Всё это позволит нам дополнить картину того, что из себя Марс представляет сейчас. Это кирпичик, вклад в науку об истории атмосферы и самой планеты Марс. Это не только интерес, но и еще позволяет развивать науку планетных исследований, технологий, методики и наших представлений о Вселенной», — объясняет Александр Трохимовский, главный специалист лаборатории экспериментальной спектроскопии отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ.

Сегодня учёные Института космических исследований создают и новый, уникальный прибор, названный АБИМАСС – астробиологический масс-анализатор. Его планируют отправить к Марсу через пару лет со второй экспедицией по программе «ЭкзоМарс». С его помощью проведут аэробиологические исследования, проще говоря — поиски микробной жизни.

«Одна из задач АБИМАССа — собрать марсианскую пыль и посмотреть, из чего она состоит. Этот прибор имеет достаточную чувствительность, мы его оставляем на поверхности, открываем его лопаточку, сборник, в течении суток туда упадет пыль, которую мы поставим в масс-анализатор, она нам даст результат», — рассказывает Георгий Манагадзе, заведующий лабораторией активной диагностики Института космических исследований.

Метод сбора проб — ноу-хау наших специалистов — одновременно прост и оригинален. Марсианская пыль попадает в анализатор вместе с ветром, не требует перемещения аппарата и специальной руки-манипулятора.

«По чистоте эксперимента он ни с чем не сравним. Сверху из чистой зоны падают частицы, мы их измеряем, не прикасаясь вообще ничем к ним, только заносим. Так как марсианские бури бывают планетарных масштабов, это единственный глобальный метод. Если там пыль закрывает всю планету — чего же лучше?» – уверен Георгий Манагадзе, заведующий лабораторией активной диагностики Института космических исследований.

Сегодня поиски внеземной жизни в Солнечной системе — одно из главных направлений научной части космической программы России. И Марс, четвертая от Солнца планета, по мнению учёных — наиболее перспективное место для такого рода изысканий.

«Что касается поисков братьев по разуму, то мы точно знаем, что на Марсе нет братьев по разуму. Это уже установленный факт, мы чётко понимаем, что формы жизни, которую можно было считать разумной, такой формы жизни на Марсе нет», — говорит Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований.

Однако это не означает, что Марс совсем необитаем. И совместная миссия «ЭкзоМарс», возможно, ответит на главный вопрос – есть ли жизнь на Марсе?

«Запуск состоится в марте. Для нас это трогательный момент. Приятно сказать своему чаду: «Пока»! Мы работали с ним последние несколько лет и, наконец, он готов», — радуется Альваро Хименез, директор по науке и роботизированным исследованиям ЕКА.

Поиски внеземной жизни не ограничиваются ближайшими планетами. Самые удивительные места в Солнечной Системе, где её стоит искать — спутники газовых гигантов Юпитера и Сатурна. Один из самых многообещающих — Энцелад, сателлит Сатурна. Вода буквально фонтанирует из трещин в его ледяной поверхности! Спектральный анализ показал: в этих выбросах есть углерод, кислород, водород и азот. Все ключевые компоненты для живых организмов. По мнению астробиологов, в жидкой воде в ходе эволюции вполне могли развиться формы жизни, похожие на земных экстремофилов. Эти микроорганизмы обитают подо льдом Антарктики — в холоде и полной темноте.

«Я всегда считаю, что нужно поставить эксперимент. С экспериментальной точки зрения я бы взял образцы каких-то земных микроорганизмов, поместил в лабораторию на Земле в такие же условия, которые могут существовать на том же Энцеладе, например, или на Европе, или на Ганимеде, и посмотрел бы, как они себя ведут. Можно заранее предсказать, что им было бы неплохо. Они бы выжили», — предлагает Леонид Ксанфомалити, старший научный сотрудник лаборатории планетной астрономии ИКИ.

Однако, как ни странно, первым местом, где, возможно, будет получено подтверждение внеземной жизни, станет наша планета. В составе некоторых метеоритов, попавших на Землю, присутствуют органические вещества и микроорганизмы. Если будет доказано их внеземное происхождение, это станет серьезным аргументом в пользу гипотезы панспермии. Согласно ей, жизнь на Землю была занесена из космических глубин.

«Вопрос о возникновении жизни не снимается гипотезой о том, что на Землю жизнь была привнесена. Все равно нужно будет понять, каким образом жизнь возникла где-то там далеко. Если же жизнь образовалась не на нашей планете, а была откуда-то занесена, то откуда? И каким образом? И что является тем другим местом, из которого эта жизнь была занесена? Если она занесена к нам, то почему не была занесена в другие природные «инкубаторы»? Т.е., все эти великие вопросы существуют и в первой, и во второй гипотезе, и на них нужно отвечать. И космические исследования — это тот путь, по которому надо двигаться, чтобы на них ответить», — считает Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований.

С развитием науки и технологий человечество стало вести поиски если не братьев по разуму, то хотя бы условий для их появления. На стыке биологии, астрономии и геологии даже появилась новая наука — астробиология, которая и пытается ответить на вопрос — одни ли мы во Вселенной?