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В выходные можно будет увидеть очень яркий Юпитер

13.08.2017 Части света   Нет комментариев

В выходные можно будет увидеть очень яркий Юпитер

Крупнейшая планета Солнечной системы засияет в ночном небе в эти выходные. Юпитер подойдет к Земле максимально близко 7 апреля 2017 года и будет самым ярким за весь год. Окруженный кольцами и лунами, гигант достигнет точки противостояния. 
Небесное событие, которое произойдет ночью в пятницу, называется противостоянием (или оппозицией). Юпитер расположится на одной прямой с Землей и Солнцем и проведет на земном небосклоне всю ночь. Планета взойдет на востоке на закате и зайдет на западе перед восходом Солнца.
«Лучшее время для наблюдений — когда Юпитер выше всего на небе, ближе к полуночи», — советует метеоролог Дейв Сэмьюэл.
Никакого специального оборудования, чтобы увидеть Юпитер, не потребуется. Это одна из пяти планет, видимая невооруженным глазом. Но те, у кого будет телескоп или бинокль, увидят кое-что особо интересное — три или четыре крупнейших луны Юпитера. Всего у Юпитера 53 естественных спутника, но легче всего различить четыре крупнейших луны. Если воспользоваться телескопом, можно будет увидеть даже красные облачные полосы вокруг планеты.
Если в ночь противостояния небо будут застилать облака, не расстраивайтесь — просто следите за прогнозом на Гисметео. В ближайшие несколько недель у вас будет масса возможностей увидеть Юпитер. Через несколько дней после противостояния планета взойдет вместе с полной Луной, и ее будет легко различить. Фотографы смогут запечатлеть и Луну, и Юпитер в одном кадре.
Планета останется хорошо видимой на ночном небе следующие пару месяцев. Однако постепенно он будет тускнеть и уходить с небосклона все раньше и раньше.

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Метки:  выходные, Увидеть, Юпитер

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