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11 лучших фотографий от аппарата Cassini
14.08.2017 Части света
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С конца апреля по 15 сентября Cassini совершит еще 22 пролета между Сатурном и его кольцами, а затем упадет в атмосферу планеты и сгорит в ней как обычный метеорит.
По данным NASA, орбитальная станция, запущенная 15 октября 1997 года, достигла Сатурна в 2004 году. С тех пор она передала на Землю бесчисленные гигабайты данных и потрясающие фотографии, что позволило опубликовать более 3000 научных отчетов. Теперь уже у Cassini попросту заканчивается топливо, и ученые не хотят, чтобы аппарат врезался в одну из 62 лун Сатурна и оставил на ней следы человеческой деятельности — так что лучшим исходом станет сгорание в атмосфере.
Сатурн и крошечная (в сравнении с планетой) луна Тефия (26 ноября 2012 года)
Еще одна луна, Титан (4 декабря 2015 года)
Сатурн и Титан (29 августа 2012 года) :
Крошечная луна Пан, прозванная «Космический пельмень» (7 марта 2017 года)
Солнечное затмение Сатурна, вид их космоса (3 февраля 2016 года)
Северный полюс Энцелада (15 октября 2015 года)
Еще одна крошечная луна Сатурна, Елена (17 сентября 2010 года)
«Роза» — вихрь на северном полюсе Сатурна (29 апреля 2013 года)
Спутник Сатурна Мимас по прозвищу «Звезда Смерти» (22 октября 2016 года)
Прекрасные кольца Сатурна (23 мая 2005 года)
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