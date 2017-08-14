11 лучших фотографий от аппарата Cassini

Сатурн и крошечная (в сравнении с планетой) луна Тефия (26 ноября 2012 года)





Крошечная луна Пан, прозванная «Космический пельмень» (7 марта 2017 года)

Солнечное затмение Сатурна, вид их космоса (3 февраля 2016 года)

Северный полюс Энцелада (15 октября 2015 года)

Еще одна крошечная луна Сатурна, Елена (17 сентября 2010 года)

«Роза» — вихрь на северном полюсе Сатурна (29 апреля 2013 года)

Спутник Сатурна Мимас по прозвищу «Звезда Смерти» (22 октября 2016 года)

Прекрасные кольца Сатурна (23 мая 2005 года)