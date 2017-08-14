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11 лучших фотографий от аппарата Cassini

14.08.2017 Части света   Нет комментариев

11 лучших фотографий от аппарата Cassini

С конца апреля по 15 сентября Cassini совершит еще 22 пролета между Сатурном и его кольцами, а затем упадет в атмосферу планеты и сгорит в ней как обычный метеорит. 
По данным NASA, орбитальная станция, запущенная 15 октября 1997 года, достигла Сатурна в 2004 году. С тех пор она передала на Землю бесчисленные гигабайты данных и потрясающие фотографии, что позволило опубликовать более 3000 научных отчетов. Теперь уже у Cassini попросту заканчивается топливо, и ученые не хотят, чтобы аппарат врезался в одну из 62 лун Сатурна и оставил на ней следы человеческой деятельности — так что лучшим исходом станет сгорание в атмосфере.
11 лучших фотографий от аппарата CassiniСатурн и крошечная (в сравнении с планетой) луна Тефия (26 ноября 2012 года)
11 лучших фотографий от аппарата CassiniЕще одна луна, Титан (4 декабря 2015 года)
11 лучших фотографий от аппарата CassiniСатурн и Титан (29 августа 2012 года)

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11 лучших фотографий от аппарата CassiniКрошечная луна Пан, прозванная «Космический пельмень» (7 марта 2017 года)
11 лучших фотографий от аппарата CassiniСолнечное затмение Сатурна, вид их космоса (3 февраля 2016 года)

11 лучших фотографий от аппарата CassiniСеверный полюс Энцелада (15 октября 2015 года)
11 лучших фотографий от аппарата CassiniЕще одна крошечная луна Сатурна, Елена (17 сентября 2010 года)

11 лучших фотографий от аппарата Cassini«Роза» — вихрь на северном полюсе Сатурна (29 апреля 2013 года)
11 лучших фотографий от аппарата CassiniСпутник Сатурна Мимас по прозвищу «Звезда Смерти» (22 октября 2016 года)
11 лучших фотографий от аппарата CassiniПрекрасные кольца Сатурна (23 мая 2005 года)

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Метки:  Cassini, аппарата, лучших, фотографий

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