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В китайском Тибете из-за ливней обрушилась пятиэтажка

14.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


В Тибетском автономном регионе в Китае пятиэтажное здание не выдержало наводнения и за несколько секунд обрушилось. Все жители дома успели покинуть его стены до катастрофы, о жертвах и пострадавших не сообщается. Впечатляющий момент удалось снять на видео.  
В том же ролике можно увидеть, как бушующая река буквально стаскивает с берега огромный красный грузовик. Автомобиль тут же уносит яростным течением.
С июня Китай переживает период ливней и наводнений. В начале июля министерство финансов создало фонд для помощи пострадавшим и ликвидации последствий разгула стихии. В средствах фонда нуждаются 20 провинций и автономных района Поднебесной. Среди них — Гуйчжоу, Хунань, Цзянси и Чжэцзян.
По состоянию на понедельник, 10 июля, из-за ливней, наводнений и оползней в Китае погибли 67 человек. Всего от непогоды пострадали свыше 12 млн человек.

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Метки:  китайском, ливней, обрушилась, пятиэтажка, Тибете

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