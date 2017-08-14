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Ливни и наводнения в Японии уже унесли 11 жизней

14.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Ливни и наводнения в Японии уже унесли 11 жизней

Из-за ливневых дождей на японском острове Кюсю погибли как минимум 11 человек, сообщает ТАСС. Без вести пропавшими числятся 14 несчастных. 
Главные причины смерти — паводки и оползни, вызванные ливнями. Жертвы непогоды — преимущественно немолодые жители горных населенных пунктов префектур Оита и Фукуока.
Порядка 500 островитян оказались отрезаны от внешнего мира из-за разлившихся рек. В некоторых районах ветер сорвал электрические линии. Из-за затопленных дорог нарушено транспортное сообщение.
Около 100 тысяч жителей Кюсю получили рекомендацию об эвакуации, которая все еще актуальна. В пятницу, 7 июля, ливень немного стих, но выходные снова ожидаются дождливыми, предсказывают японские метеорологи. За минувшие 24 часа в нескольких районах Фукуоки выпало свыше 500 мм дождевых осадков.
Последствия разгула стихии ликвидируют 12 тысяч человек. Среди них — пожарные, спасатели, полицейские и бойцы Сил самообороны.
Ливни на Кюсю принес атмосферный фронт, который пришел на самый южный из четырех крупнейших островов Японии после тайфуна «Нанмадол». Дожди идут повсюду, но сильнее всех страдают префектуры Фукуока и Оита.

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Метки:  жизней, наводнения, унесли, Японии

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