-
Учёные воссоздали кометный лёд в лабораторных условиях Земли
14.08.2017 Что от нас скрывали
-
Комета Хейла-Боппа является известной долгопериодической кометой, которая была обнавружена на ночном небосводе 23 июля 1995 года. Она, прежде всего, примечательна тем, что стала самой наблюдаемой кометой двадцатого века. В течение практически 18 месяцев за ней можно было наблюдать невооруженным глазом – это настоящий рекорд среди комет.
Последний перигелий кометы Хейла-Боппа (C/1995 O1) имел место 1 апреля 1997 года. В этот момент комета максимально близко подошла к Солнцу. Он стала ярче любой звезды на небе, за исключением Сириуса. Ее длинный ионный хвост, состоящий из пыли, частичек льда и водяного пара, показан на фотографии, которая была сделана в период ее перигелия в 1997 году. За свою яркость, комета была прозвана Большой кометой 1997 года.
При помощи самого мощного лазера в мире, который находится в национальной ускорительной лаборатории SLAC, ученые провели эксперимент и создали кометный лед, подвергнув обычную воду резкой и интенсивной ударной волной, произведенной лазером. При этом удалось получить суперплотную фазу льда, названную льдом VII. Такой лёд формируется просто мгновенно и для того, чтобы зафиксировать его формирование используется быстрый Рентгеновский пульс.
«Мы действительно взволнованы тем, что смогли добиться моментального преобразования воды в лед в реальном времени под высоким давлением» — заявила главный автор исследования Ариэнна Глисон.
Молекулы воды в их различных формах найдены практически во всех областях Солнечной системы. В лабораторных условиях ученым удалось создать одну из самых интересных ее форм. Речь идет о форме прозрачного льда, который наблюдается в кометах и других объектах Солнечной Системы. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии