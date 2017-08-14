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Ученые вернули к жизни вымерший вирус
14.08.2017 Что от нас скрывали
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Наверняка многие знакомы с различными произведениями, в которых ученые в секретной лаборатории синтезировали смертельно опасный вирус. Так вот, процедура искусственного создания вирусов уже перестала быть чем-то из области научной фантастики. К примеру, недавно, как сообщает издание Engadget, группе исследователей удалось «воскресить» уже исчезнувший вирус вида horsepox.
Специалистам удалось провести полное восстановление генома оригинального вируса при помощи искусственно синтезированных цепочек ДНК. Длина каждой цепочки составляла 30 000 пар оснований. Полный геном вируса насчитывает 212 000 пар оснований. После того как он был «собран», его внедрили в соматические клетки, зараженные ближайшим «родственником» horsepox. В дальнейшем при репликации новых вирусов в некоторых случаях синтезированная ДНК заменяла собой ДНК «родственника». Таким образом, на выходе появлялась жизнеспособная форма вируса.
Стоит сказать, что подобные исследования представляют из себя не только прорыв в медицине и фармакологии, но и достаточно большую опасность. С одной стороны, данный эксперимент был проспонсирован компанией Tonix, которая планирует использовать «воскресший» вирус в качестве средства эффективной транспортировки вакцины от оспы. Помимо этого, искусственно созданные вирусы могут выступать в качестве индивидуального средства борьбы с раком, когда для каждого пациента может быть выращен свой особый штамм «лечебного вируса».
С другой же стороны, несмотря на то что полученный horsepox не опасен для человека, если новая технология попадет «не в те руки» — это даст возможность синтезировать крайне опасные штаммы вирусов. Недаром ведущие научные издания в лице Nature и Science отказались опубликовать научно-исследовательскую работу по этой теме. Так как потенциально такая информация может быть использована при создании биологического оружия. :
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