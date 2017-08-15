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Страшно ли умирать?
15.08.2017 Что от нас скрывали
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Многих людей беспокоит и пугает сама мысль о смерти. Однако ученые из Университета Северной Каролины в Чапел Хилл (University of North Carolina at Chapel Hill) говорят, что в этом случае ожидание опасности гораздо хуже самой этой опасности: люди, которые близки к смерти, могут относиться к ней спокойно и неожиданно (для них самих) позитивно. Исследователи во главе с Куртом Греем (Kurt Gray) сравнили эмоции 25 смертельно больных людей и 50 здоровых и выяснили, что концепция смерти кажется страшнее, чем факт ее приближения.
Научная группа нашла в сети Интернет блоги пациентов, больных раком или боковым амиотрофическим склерозом и не имевших надежды на выздоровление. Именно эти две болезни были выбраны потому, что для них характерно сохранение психических функций. В 25 блогах было более 2600 записей. Затем специалисты попросили 50 здоровых людей представить, что у них неизлечимое онкологическое заболевание, и что они описывают то, что с ними происходит, в своем сетевом дневнике. Этой группе участников затем дали задание написать пост в свой блог. После этого еще одна группа оценила эмоциональную окраску «настоящих» и «фантазийных» записей.
Оказалось, что дневники реально умирающих людей несли более положительные эмоции, и чем дальше прогрессировала болезнь – тем более позитивными становились записи. То, что сами умирающие более спокойно относятся к смерти, подтвердили и другие эксперименты, в ходе которых ученые спросили у 150 людей, какими были бы их последние слова, если бы им вскоре предстояло умереть, и сравнили их с последними словами, записанными в камерах заключенных, готовившихся к смертной казни. Эти заключенные также воспринимали будущее более спокойно. Курт Грей отметил, что героические усилия, которые предпринимают врачи, чтобы спасти пациента, часто нужны не самому больному, а его родным и близким – и, возможно, осознание того, что смерть для умирающего может быть не так страшна, как для его окружения, поможет любящим его людям отпустить его, когда придет время, со спокойной душой. :
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