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Как выглядел англичанин 4500 лет назад?

15.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Как выглядел англичанин 4500 лет назад?

Исследователи буквально по кусочкам собрали лицо древнего человека, жившего на территории современной Англии, а с помощью технологий видеомаппинга оцифровали изображение. 
Команда судебных экспертов из Ливерпульского университета имени Джона Мурса восстановила лицо древнего англичанина, который погиб при неизвестных обстоятельствах 4500 лет назад. В ходе своей работы исследователи совместили как методы судебной экспертизы, так и современные 3D-технологии.
Останки древнего англичанина были найдены в 1930-х годах в кургане на территории графства Дербишир. Вместе с ними был обнаружен каменный кулон, который «англичанин», вероятно, носил как ожерелье, а также горшок, относящийся к культуре колоколовидных кубков.
Первые исследования останков были проведены в 1980-х годах. Они показали, что на момент смерти мужчине было около 25−30 лет, а его рост составлял примерно 170 сантиметров. По словам экспертов, у мужчины была трещина в локте, которая была «плохо залечена». Однако причина его смерти неизвестна. Найденные останки до этого времени хранились в Музее и картинной галерее Бакстона в Дербишире.
Как выглядел англичанин 4500 лет назад?
Группа британских судебных экспертов сумела реконструировать лицо человека, используя сочетание традиционных методов экспертизы и современных технологий, в частности, видеомаппинга.
Поскольку череп полностью не сохранился, исследователям пришлось «собирать кусочки как пазл». Сначала они отсканировали каждую часть с помощью сканера Artec 3D. Затем они использовали специальное программное обеспечение, что расположить оцифрованные копии в правильном порядке. Также исследователи использовали программу, которая на основе найденных останков «предположила» как бы выглядели недостающие части лица. В результате судебные эксперты получили черно-белое изображение древнего жителя.

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Метки:  англичанин, выглядел

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