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Как выглядел англичанин 4500 лет назад?
15.08.2017 Что от нас скрывали
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Исследователи буквально по кусочкам собрали лицо древнего человека, жившего на территории современной Англии, а с помощью технологий видеомаппинга оцифровали изображение.
Команда судебных экспертов из Ливерпульского университета имени Джона Мурса восстановила лицо древнего англичанина, который погиб при неизвестных обстоятельствах 4500 лет назад. В ходе своей работы исследователи совместили как методы судебной экспертизы, так и современные 3D-технологии.
Останки древнего англичанина были найдены в 1930-х годах в кургане на территории графства Дербишир. Вместе с ними был обнаружен каменный кулон, который «англичанин», вероятно, носил как ожерелье, а также горшок, относящийся к культуре колоколовидных кубков.
Первые исследования останков были проведены в 1980-х годах. Они показали, что на момент смерти мужчине было около 25−30 лет, а его рост составлял примерно 170 сантиметров. По словам экспертов, у мужчины была трещина в локте, которая была «плохо залечена». Однако причина его смерти неизвестна. Найденные останки до этого времени хранились в Музее и картинной галерее Бакстона в Дербишире.
Группа британских судебных экспертов сумела реконструировать лицо человека, используя сочетание традиционных методов экспертизы и современных технологий, в частности, видеомаппинга.
Поскольку череп полностью не сохранился, исследователям пришлось «собирать кусочки как пазл». Сначала они отсканировали каждую часть с помощью сканера Artec 3D. Затем они использовали специальное программное обеспечение, что расположить оцифрованные копии в правильном порядке. Также исследователи использовали программу, которая на основе найденных останков «предположила» как бы выглядели недостающие части лица. В результате судебные эксперты получили черно-белое изображение древнего жителя. :
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