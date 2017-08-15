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Ученые рассказали о предназначении «Дома мертвых» вблизи Стоунхенджа

15.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые рассказали о предназначении «Дома мертвых» вблизи Стоунхенджа

Британские археологи полагают, что «Дом мертвых», расположенный в графстве Уилтшир (Англия), содержит останки людей, которые строили Стоунхендж. Об этом сообщает The Telegraph. 
Исследования, проведенные с помощью беспилотника, показали, что на месте «Дома мертвых» располагаются две глубокие канавы, огибающие центральную часть, которая представляет собой насыпь, где, по мнению ученых, захоронены тела строителей Стоунхенджа.
Эксперты полагают, что земля из канав использовалась для создания насыпи, а захоронения людей в «Доме мертвых» проводились примерно 5,6 тысячи лет назад. Ранее археологи полагали, что канавы представляют собой следы сельскохозяйственной деятельности.
«Дом мертвых» располагается между двумя памятниками древности — крупнейшим в Европе мегалитическим каменным кругом Эйвбери и Стоунхенджем.
К настоящему времени Эйвбери включает в себя три каменных круга (один внешний и два внутренних). Большая окружность образована примерно сотней камней и в диаметре превышает 300 метров.
Стоунхендж построен четыре-пять тысяч лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Окончательно предназначение монумента до сих пор не известно. Известно, что эти сооружения перевезены в Уилтшир (современное местоположение) из Уэльса.

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