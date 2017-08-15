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Астрономы из НАСА исследуют загадочную звезду, «скрывающую свой возраст»

15.08.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы из НАСА исследуют загадочную звезду, «скрывающую свой возраст»

В течение многих лет астрономы не могут разрешить загадку, связанную с одной массивной звездой Млечного пути, которая кажется «молодой», хотя демонстрирует ряд признаков, характерных для более зрелых звезд.

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Изначально исследователи классифицировали эту звезду как звезду «зрелого возраста», возможно, красного гиганта. Однако в новом исследовании, проведенном астрономами из НАСА во главе с астрохимиком Мартином Кординером из Центра космических полетов Годдарда НАСА, США, показано, что звезда на самом деле представляет собой протозвезду, или «звезду-младенца», укутанную в кокон из газа и пыли, в котором происходит её формирование.

Изначально на «зрелый» возраст звезды IRAS 19312+1950 ученым указали особенности радиоспектров этой звезды, известные как мазеры. В астрономии мазеры наблюдаются, когда молекулы определенных газов возбуждаются и интенсивно излучают в узкой полосе радиочастот. Мазеры монооксида кремния (SiO) и гидроксила (OH), обнаруженные для этой звезды, характерны за очень редким исключением для звезд довольно большого возраста, поэтому они почти убедили ученых в «зрелом возрасте» звезды IRAS 19312+1950с.

Однако в новом исследовании Кординер и его коллеги, выполнив дополнительные наблюдения звезды IRAS 19312+1950 при помощи космической обсерватории «Гершель» ЕКА и проанализировав архивные данные наблюдений, проведенных ранее при помощи космического телескопа НАСА «Спитцер», нашли, что звезда, скорее всего, находится на одном из первичных этапов эволюции. Об этом свидетельствует несколько фактов, обнаруженных в ходе наблюдений. Во-первых, исследователи обнаружили, что объект примерно в 20000 раз ярче, чем считалось ранее, однако его наблюдаемая яркость снижена из-за окружающего его плотного облака из частиц водяного и углекислотного льдов, поглощающих свет. Во-вторых, это облако ледяных частиц сжимается, что характерно для формирующихся звезд, вместо того чтобы расширяться, как это бы имело место в случае старой звезды. Масса оболочки из газа и пыли вокруг звезды IRAS 19312+1950 составляет порядка 500-700 масс Солнца, что допустимо для молодой звезды, но не может получить объяснения, если считать эту оболочку отходящими в космос слоями глубоко проэволюционировавшей звезды.

Таким образом команда Кординера заключает, что объект IRAS 19312+1950 представляет собой протозвезду, впрочем объяснение необычным мазерам, наблюдаемым для этой звезды, авторы работы пока не нашли.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

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Метки:  Астрономы, возраст, загадочную, звезду, исследуют, скрывающую

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