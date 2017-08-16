Челябинский метеорит упал на Землю после столкновения с неизвестным космическим объектом

На найденных остатках метеорита были обнаружены следы плавления, которое было вызвано интенсивным нагреванием. Этот процесс произошел еще до того, как метеорит вошел в атмосферу Земли.

Необычная форма плавления остатков совсем не соответствует воздействию атмосферы Земли, такую форму можно объяснить только предшествовавшим столкновением с другим космическим телом или очень близким прохождением рядом с ним. Причём оплавление настолько значительное, что может быть объяснено даже воздействием Солнца, а значит, астероид пролетал в непосредственной близости от нашего светила.

Кроме того, ученые нашли в составе метеорита элементы платиновой группы, в виде сплава осмия, иридия и платины, что до сих пор в подобных объектах не встречалось. Эти следы являются свидетельством того, что Челябинский метеорит столкнулся в космосе с другим космическим объектом.