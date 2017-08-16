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Челябинский метеорит упал на Землю после столкновения с неизвестным космическим объектом

16.08.2017 Части света   Нет комментариев

Челябинский метеорит упал на Землю после столкновения с неизвестным космическим объектом

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года и его падение сопровождалось серией взрывов при входе в плотные слои атмосферы. Ученые исследующие обломки метеорита заявили, что он упал на Землю после столкновения с другим космическим телом.

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На найденных остатках метеорита были обнаружены следы плавления, которое было вызвано интенсивным нагреванием. Этот процесс произошел еще до того, как метеорит вошел в атмосферу Земли.

Необычная форма плавления остатков совсем не соответствует воздействию атмосферы Земли, такую форму можно объяснить только предшествовавшим столкновением с другим космическим телом или очень близким прохождением рядом с ним. Причём оплавление настолько значительное, что может быть объяснено даже воздействием Солнца, а значит, астероид пролетал в непосредственной близости от нашего светила.

Челябинский метеорит упал на Землю после столкновения с неизвестным космическим объектом

Кроме того, ученые нашли в составе метеорита элементы платиновой группы, в виде сплава осмия, иридия и платины, что до сих пор в подобных объектах не встречалось. Эти следы являются свидетельством того, что Челябинский метеорит столкнулся в космосе с другим космическим объектом.

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