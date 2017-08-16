Убивающие людей черные лохматые демоны-монстры из древних летописей

В течение многих столетий ученые ломают голову над «Хроникой Деонисия из Тель-Махре», созданной в IX веке. Эта рукопись ныне хранится в библиотеке Ватикана плюс еще шесть ее листов в британской библиотеке. Она охватывает события от Сотворения мира до 774 г. по Р. Х. В самом ее конце есть весьма любопытное повествование.







«774 год н. э. До начала правления византийского императора Льва IV в стране свирепствовала чума, а вслед за ней появились ужасные звери, которые никого и ничего не боялись. Они ни от кого не убегали и, конечно же, многих убивали. Они были похожи на волков, но имели маленькие, узкие морды… уши у них были длинными, а шкура спине была похожа на свиную.

Сложно определить, какие существа были в основе этих историй о лохматых демонах. Ныне исчезнувшие хищные звери, люди-оборотни, йети или еще что-то?

Эти таинственные животные принесли огромные разрушения людям, живущим в районе скалы Абдин, недалеко от Хоха. В некоторых деревнях они сожрали более ста жителей, в других — от двадцати до сорока или даже пятидесяти. Они не боялись человека, поэтому с ними ничего не могли поделать.

Когда люди все-таки пытались преследовать их, то ничем не могли испугать этих чудовищ и обратить в бегство — животные разворачивались и нападали на людей. Если человек стрелял по чудовищу, оно набрасывалось на него и разрывало на куски.

Монстры проникали в огороженные дворы и в дома, ловили детей и тащили их с собой; никто не осмеливался сопротивляться. По ночам они забирались на террасы, воровали из кроваток спящих малышей и беспрепятственно уходили. Даже собаки боялись лаять, когда появлялись эти твари.

В результате страна испытала столько ужасов, сколько никогда не знала раньше. Люди боялись ходить по улицам даже по два-три человека. Страшные монстры сожрали весь рогатый скот, ведь когда они нападали на стадо коз или отару овец, то каждый уносил с собой по нескольку голов…

Монстры оставили эти земли и ушли в Эрзэнен (район на юге Армении на границе с Ассирией), где разорили все деревни. Они также опустошили страну Мэйферк и территории вокруг горы Кахай, а также нанесли большой ущерб Амиде (Римская колония в Месопотамии)…»

Здесь в древней рукописи отсутствует несколько страниц. Ученые долгое время утверждали, что Деонисий из Тель-Махре написал причудливую сказку. Многие спорили о том, имел ли автор в виду, что у страшных монстров на спине было некое подобие плавников, которые торчали, как щетина на хребте у свиньи, или же он подразумевал, что у них была длинная шерсть, такая же жесткая, как у кабана на загривке.

Во многих древних хрониках есть рассказы о демонах, которые появляются словно ниоткуда, чтобы похитить или сожрать свою жертву. Эти демоны часто описываются как «черные лохматые существа с горящими в темноте глазами и бесовским взглядом». Любопытно, что в большинстве случаев эти монстры появлялись во время сильной грозы.

В своих «Хрониках» аббат Ральф — настоятель монастыря в городе Коггешелл, что в графстве Эссекс в Англии, — описал бурю, которая ревела и крушила все вокруг на День святого Иоанна Крестителя в июне 1205 года:

«В святую ночь Иоанна Крестителя по всей Англии гремела гроза… и непрерывно хлестал дождь. В графстве Кент возле города Мэйдстоуна молнией убило какого-то странного монстра… у этого чудовища была голова неизвестной твари, живот человека, а другие части тела принадлежали совершенно разным животным. Его черный труп сильно обгорел, и от него исходило зловоние; очень немногие люди смогли приблизиться к нему».

Аббат Ральф описал еще один случай, который произошел 29 июля 1205 года ночью во время грозы:

«По всей Англии бушевала гроза, жутко грохотало, сверкала молния — многие думали, что пришел день Страшного суда. На следующее утро в нескольких местах были обнаружены следы больших, сужающихся к концу ступней какого-то монстра, подобных которым никто никогда не видел. Многие горожане утверждали, что это следы гигантских демонов».

Историк эпохи Тюдоров Джон Стоу описал инцидент, который произошел примерно в 1538 году в Лондоне, в церкви Св. Михаила на улице Корнхилл.

«Звонари били в колокола под крышей собора Св. Михаила, дабы прогнать бесов, когда уродливое подобие человека вошло в южное окно и вышло в северное. От страха все звонари упали на пол и некоторое время лежали как мертвые»

Описанные Стоу «животные с когтями» вызвали недоумение у историков и переводчиков. В средние века считалось обычным делом звонить в колокола, чтобы отогнать бесов от своих домов.

Обычно мы рассматриваем прошлое в контексте современного стиля жизни. Наши мысли и чувства обусловлены сегодняшним миром, поэтому не всегда удается воссоздать дух той эпохи, которую мы изучаем. Зачастую смысл старинных рукописей, переводимых из поколения в поколение, изменяется до неузнаваемости.

Для ученых является загадкой навязчивая и, по-видимому, фанатически насаждаемая церковью и государством идея демонов. Языческие мифы и древние суеверия повествуют о гигантских мохнатых существах, живущих в лесных пещерах, — их называли дьявольским отродьем.

Когда Карл Великий покорил всех соседних властелинов, то ввел суровые законы, чтобы «отвадить» демонов наводить порчу на урожай. Монастыри оглашались гневными речами о демонах, похищающих монахов, или о благочестивых монахах, попавших в лапы «лесных людей». Аббаты призывали предавать этих исчадий ада мучительной смерти.

В 840 году Агобард, архиепископ Лионский, рассказал о трех бесах, которых сначала несколько дней водили по городу в кандалах, а потом забили камнями до смерти. В своем манускрипте «Избавление от англосакских суеверий», написанном на латыни, архиепископ настолько фамильярно рассуждал о «злых демонах», живущих в горах, что даже не включил в свое повествование их описание.



