«Слепая гадалка предсказала мне всю мою жизнь»

После окончания института я работала в районном отделе народного образования (районо) небольшого городка на Южном Урале, жила в общежитии металлургического комбината. Была секретарем комсомольской организации, членом райкома комсомола. Однажды весной (как сейчас помню, был апрель) у меня на душе было очень тревожно, я словно предчувствовала какие-то перемены.







На майские праздники с комсомольским активом я уехала на турбазу. Надеялась, что отдохну там и непонятные ощущения пройдут. Но и на турбазе тревога не оставляла меня. Возвращаюсь я после отдыха в общежитие, а девушки из соседней комнаты куда-то собираются. Оказывается, у них есть знакомая женщина, которая гадает на картах, и как раз на сегодня она назначила им прием.

Я сразу поняла: это то, что мне сейчас необходимо. Хотя раньше никогда не ходила по гадалкам, да и занимаемая должность не позволяла их посещать.

И вот мы оказались на месте. За столом сидела пожилая женщина. Она была слепа. Перед ней лежала колода карт, она их доставала по мере необходимости. Вынет из колоды карту, держит ее в руках и говорит нам что-нибудь, потом берет следующую, водит пальцами по ней и выдает новую порцию информации.

Девушкам, которые пришли со мной, она быстро что-то наговорила и отпустила. Посадила меня напротив себя, спросила, как зовут. Потом заявила:

— Вот с тобой я хочу поговорить, уж больно ты мне нравишься. Ты светлый и чистый человек, и судьба у тебя интересная. Молодая, а пережить успела многое. И справилась с тем, от чего взрослые люди могли сломаться. Тебя ждут большие перемены в судьбе — казенная дорога. Ты не захочешь ехать, но начальник тебя все равно направит. Там встретишься с казенным человеком и с ним уедешь на восток. Но вместе вы проживете недолго. Все твои мужчины будут носить погоны, но разные. Работа у тебя бумажная и очень ответственная. Детей у тебя будет несколько, разного пола, в том числе и приемные. Бойся воды.

После разговора с гадалкой я почему-то сразу успокоилась. Пыталась понять, о какой казенной дороге идет речь, но сообразить не могла. Может быть, о поездке в дом отдыха? Я в июле собиралась ехать в отпуск, путевка уже была заказана. Может быть, изменения в судьбе и знакомство с мужчиной связаны именно с этой поездкой?

Начались рабочие будни. В начале июня нас, работников районо, распределили в школы района представителями администрации на выпускные экзамены. Мне предложили отправиться в самую отдаленную школу. Я всячески отказывалась от этой поездки: дорога тяжелая, добираться нужно было с несколькими пересадками. Но заведующий районо настаивал.

— И кого же я направлю туда, если отказывается комсомолка и активистка? Нет-нет, отправляйся без разговоров. Ну,, не переживай ты так, я уже договорился, тебя там встретят.

Видимо, на небесах уже было решено. На станции меня встретил завуч школы. Он пригласил меня к себе на обед. Дома нас ждали его жена-учительница и сын-военный, который приехал в отпуск. Я, как вошла, увидела его, сразу поняла, что это мой будущий муж. Вскоре мы с ним действительно поженились и в июле уехали к месту его службы на Дальний Восток.

В общем, предсказание гадалки сбылось. С мужем разошлась через несколько лет. Но в моей жизни были потом мужчины, и они действительно носили погоны. Я практически всю жизнь проработала в одной организации кадровиком. Работа бумажная и ответственная.

Через много лет, когда показывали фильм о болгарской предсказательнице Ванге, я увидела поразительное сходство между ней и той гадалкой. «Моя» тоже была слепая, также сидела очень прямо, говорила короткими фразами, особо не растолковывая свои предсказания. Некоторые из них были путаными, смысл их я поняла только со временем.

Л. АМИНЕВА, г. Оха Сахалинской обл.



