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Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек

16.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек

Число погибших от наводнений в разных частях Пакистана увеличилось до 17 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. 
Ранее сообщалось о 12 погибших и четырех пострадавших.
По информации агентства, в результате нескольких инцидентов, связанных с наводнением, со среды погибли 17 человек. В частности, в столице Исламабаде погибли четыре человека. Отмечается, что с 26 июня по настоящий момент погиб 71 человек, 66 получили ранения. Кроме того, от наводнений были разрушены 63 дома.
Как сообщили местные метеорологи, непогода сохранится в этом районе страны еще несколько дней. При этом к концу недели над территорией Пакистана может пройти новый циклон.
В прошлом году во время сезонных дождей наводнения и ливни унесли жизни 81 человека, около 300 тысяч пострадали.
Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек
Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек
Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек
Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек
Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек
Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек
Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек
Жертвами наводнений в Пакистане стали 17 человек

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Метки:  Жертвами, наводнений, Пакистане, Человек

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