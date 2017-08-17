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Последствия наводнений в Японии

17.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Последствия наводнений в Японии

Число жертв наводнений и оползней на юго-западе Японии составило 29 человек, сообщило агентство Киодо. В среду сообщалось, что спасатели обнаружили несколько человек без признаков жизни в городе Асакура в префектуре Фукуока.  
Вечером врачи выдали официальное заключение о смерти четырех человек. Таким образом, через неделю после ливневых дождей, вызвавших паводки, затопления и оползни, официально считаются погибшими 29 человек. В районе бедствия разрушены почти 1 тысяча домов. По-прежнему без вести пропавшими числятся 20 человек, 1,3 тысячи проживают в эвакуационных пунктах. Поиски пропавших ведут сотрудники сил самообороны, полиции и пожарной охраны. 
На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные наводнения и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.
Последствия наводнений в Японии
Последствия наводнений в Японии
Последствия наводнений в Японии
Последствия наводнений в Японии
Последствия наводнений в Японии
Последствия наводнений в Японии
Последствия наводнений в Японии
Последствия наводнений в Японии

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Метки:  наводнений, Последствия, Японии

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