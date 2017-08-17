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Сможем ли мы предсказывать погоду на 10 лет вперёд?
17.08.2017 Что от нас скрывали
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Прогнозирование погоды, как известно, вещь очень сложная (и неблагодарная), но учёные применяют новейшие компьютерные технологии, чтобы сделать процесс более точным. Используя огромное количество данных, они надеются, что смогут прогнозировать возможные погодные условия с большей определённостью.
Если их усилия окажутся успешными, это может позволить метеорологам заранее предвидеть важные события не только в ближайшем будущем, но, даже, и на десятилетия.
Это может иметь огромный потенциал для спасения человеческих жизней в случае экстремальных погодных условий, таких как ураганы, засухи и наводнения.
Эксперты из Австралийского бюро метеорологии используют компьютерное моделирование для анализа огромного объема информации о климате планеты.
Они опираются на новый метод прогноза погоды, называемый «ансамблем прогнозирования», который даёт ряд возможных результатов.
Это позволяет моделировать различные условия, что даёт наиболее вероятный результат.
Введя как можно больше деталей в свою систему, включая ряд различных прогнозируемых сценариев изменения климата, команда надеется, что сможет прогнозировать погоду на десятилетия в будущем.
И в мире, который, как ожидается, вскоре будет страдать от более экстремальной погоды, вызванной изменением климата, такая система может спасти миллионы жизней, предложив раннее предупреждение. В настоящее время детализированные прогнозы погоды могут простираться только до месяца. Но их точность уменьшается примерно через неделю.
Чтобы проверить точность прогнозов системы, австралийская команда сравнивала предсказания модели, основанные на реальных погодных явлениях за последние 100 лет; с результатами, которые произошли на самом деле.
Согласно данным, модель делает правильные выводы, это может означать появление надёжного нового метода долгосрочного прогнозирования погоды.
Современный метод прогнозирования погоды существенно не изменился с 1920-х годов
В 1917 году британский математик Льюис Фрай Ричардсон, работая в группе синоптиков на Западном фронте во время Первой мировой войны, решил улучшить существующие на то время методы прогноза погоды.
Он разработал численный процесс, который использовал данные, собранные со всего земного шара, чтобы предсказать предстоящую погоду, свой метод он опубликовал в 1922 году.
И хотя собранные сегодня данные более сложны и разнообразны, основной принцип, который создал Ричардсон, всё ещё сохраняется.
И об условии: эксперты используют компьютерное моделирование для анализа четырёх петабайт информации. Это столько, сколько можно было бы хранить на жёстких дисках восьми миллионов ноутбуков. Для анализа этих данных необходима мощность обработки, эквивалентная 20 тысячам ноутбуков. :
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