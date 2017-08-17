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Ученые разрабатывают метод настройки биологических часов человека

17.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые разрабатывают метод настройки биологических часов человека

Самарские ученые разрабатывают метод для настройки биологических часов человека, сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 
«Ученые Самарского университета исследуют потенциал нейрохимических регуляторов, которые в перспективе позволят ликвидировать последствия болезненных сбоев в биоритмах человека. В конце 2016 года они получили грант для изучения этих процессов», — говорится в сообщении.
Как поясняют ученые, сон и бодрствование человека синхронизированы с суточным циклом Земли, и если человек долго не получает никаких внешних сигналов о времени суток, к примеру, находится в пещере, закрытом бункере, работает на космической станции, его ритм (называемый циркадианным) становится автономным.
Ученые уверены, что когда между внутренними часами организма человека и внешним временем по какой бы то ни было причине происходит сбой (к примеру, после авиаперелета через несколько часовых поясов), то люди чувствуют усталость и раздражительность. Специалисты самарского вуза пытаются найти метод для облегчения неприятных последствий.
Согласно исследованиям, определяющую роль в процессе синхронизации биочасов играют два нейрохимических регулятора — аргинин-вазопрессин и вазоактивный интестинальный пептид. Ученые изучают потенциал этих регуляторов и возможность создания на их основе новых фармпрепаратов, которые помогут людям адаптироваться к нарушениям биоритма.
По словам руководителя проекта, профессора Самарского университета Алексея Инюшкина, оригинальность исследованиям придает использование электрофизиологических методов. Подобные исследования позволяют получить дополнительные данные о механизмах действия нейрохимических регуляторов на уровне отдельных клеток.

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РИА Новости https://ria.ru/science/20170713/1498421025.html

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Метки:  биологических, настройки, разрабатывают, Ученые, человека

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