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Ученые разрабатывают метод настройки биологических часов человека
17.08.2017 Что от нас скрывали
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Самарские ученые разрабатывают метод для настройки биологических часов человека, сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
«Ученые Самарского университета исследуют потенциал нейрохимических регуляторов, которые в перспективе позволят ликвидировать последствия болезненных сбоев в биоритмах человека. В конце 2016 года они получили грант для изучения этих процессов», — говорится в сообщении.
Как поясняют ученые, сон и бодрствование человека синхронизированы с суточным циклом Земли, и если человек долго не получает никаких внешних сигналов о времени суток, к примеру, находится в пещере, закрытом бункере, работает на космической станции, его ритм (называемый циркадианным) становится автономным.
Ученые уверены, что когда между внутренними часами организма человека и внешним временем по какой бы то ни было причине происходит сбой (к примеру, после авиаперелета через несколько часовых поясов), то люди чувствуют усталость и раздражительность. Специалисты самарского вуза пытаются найти метод для облегчения неприятных последствий.
Согласно исследованиям, определяющую роль в процессе синхронизации биочасов играют два нейрохимических регулятора — аргинин-вазопрессин и вазоактивный интестинальный пептид. Ученые изучают потенциал этих регуляторов и возможность создания на их основе новых фармпрепаратов, которые помогут людям адаптироваться к нарушениям биоритма.
По словам руководителя проекта, профессора Самарского университета Алексея Инюшкина, оригинальность исследованиям придает использование электрофизиологических методов. Подобные исследования позволяют получить дополнительные данные о механизмах действия нейрохимических регуляторов на уровне отдельных клеток. :
РИА Новости https://ria.ru/science/20170713/1498421025.html
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