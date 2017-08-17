В 1719 году в России с неба упал дракон

«Лета 1719 июня 4 дня. Была в уезде буря великая, и смерч и град, и многие скоты и всякая живность погибли… И упал с неба змий, Божьим гневом опаленный, и смердел отвратно. И, помня Указ Божьей милостью Государя нашего Всероссийского Петра Алексеевича от лета 1718 о Куншткаморе и сбору для ея диковин разных, монструзов и уродов всяких, каменьев небесных и разных чудес, змия сего бросили в бочку с крепким двойным вином.

В длину сей монструз от пасти до конца хвоста спаленного в десять аршин и пять вершков, и зубья в пасти той, яко у щуки, но, более того, и кривые, а спереди еще более в два вершка, а крылья, яко у нетопыря кожаные, и одно крыло от хребта Змиева длиной аж в девять аршин и десять вершков, а хвост зело длинен, уж в четыре аршина и пять вершков, лапы голые, с когтями, яко у орла и более, и лапы на крыльях четырехперстные с когтями ж, а глаза блеклы, но весьма свирепы».

В древних летописях существует множество свидетельств того, что на территории России в древние времена водилось много странных существ. Я уже писал о свидетельствах того, как в 1719 году с неба упал подбитый молнией дракон по описанию очень похожий на древнего птерозавра, а есть и другие данные о том, что в реках водились самые настоящие крокодилы.



Например в псковской летописи есть такие свидетельства, — Летом 1582 года из реки вышли крокодилы и стали нападать на людей. Народ в панике стал молиться и взывать к богу, прятался по избам, но многих крокодилы съели.



«В лета 7090 [1582 г.]… того же лета изыдоша коркодилы лютии из реки и путь затвориша, людей много поядаша, и ужосашося люди и молиша Бога по всей земле. И паки спряташася, а иных избиша. Того же году представися царевич Иван Иванович, в Слободе, декабря в 14 день.» Псковская летопись. Архивский 2-й список.

В летописи сказаний русского народа конца 16 века есть такие строки, — Крокодил, живет в воде, нападает на людей.

«Коркодил — зверь водный, егда имать человека ясти, плачет и рыдает, а ясти не перестает». Азбуковник конца XVI, «Сказания русского народа», т. II. СПб., 1849 г.

И в Литве водились крокодилы. О крокодилах упоминается в рукописи Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в России в 1526 году:









«Эта область (Жемайтия, Литва) изобилует рощами и лесами, в которых иногда можно видеть привидений… Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят в своих домах (вроде пенатов) неких змей на четырех (коротких) лапках, напоминающих ящериц, с черным жирным телом, не более трех пядей в длину; называются они giwoites… В установленные дни они производят в домах очищающие обряды и, когда змеи выползают к поставленной пище, всем семейством со страхом поклоняются им до тех пор, пока те, насытившись, не вернутся на свое место. Если с ними случается какое-либо несчастье, они приписывают это тому, что плохо кормили и принимали домашнее божество (змею)».

В 1589 году агент Английской торговой компании Джерома Горсея, ехал из Польши в Россию и по дороге столкнулся со странным зверем:

«Я выехал из Варшавы вечером, переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен и пролежал больной в ближайшей деревне, где встретил такое сочувствие и христианскую помощь, что чудесно поправился»

О крокодилах можно прочесть и в «Сказание о князьях Словене и Русе» «Хронограф» 1679 год:

«Болший сын оного князя Словена — Волхов бесоугодный и чародей, лют в людех тогда бысть и бесовскими ухищрении и мечты творя и преобразуяся во образ лютого зверя коркодела и залегаше в той реце Волхове водный путь. И непоклоняющихся ему овых пожираше, овых изверзая потопляше. Наше же христианское истинное слово… О сем окаянном чародеи и волхве — яко зло разбиен бысть и удавлен от бесов в реце Волхове и мечтании бесовскими окаянное тело несено бысть вверх по оной реце Волхову и извержено на брег против волховного оного городка, иже ныне зовется Перыня. И со многим плачем от невеглас ту погребен бысть окаянный с великою тризною поганскою. И могилу ссыпаша над ним вельми высоку, яко есть поганым. И по трех убо днех окаянного того тризнища просядеся земля и пожре мерзкое тело коркоделово. И могила его просыпася над ним купно во дно адово, иже и доныне, якоже поведают, знак ямы тоя стоит не наполняйся».

