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Самые известные места наблюдения хрономиражей
18.08.2017 Что от нас скрывали
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Хрономираж это необъясненное явление, в результате которого можно наблюдать образы городов, событий, явлений из прошлого (иногда из будущего). Следует отличать хрономиражи от простых миражей – атмосферного явления, позволяющего с помощью оптических отражений увидеть смещенные в пространстве события, происходящие в настоящем.
Этот феномен наблюдается по всему миру, но есть некоторые места, ставшие особенно известными. О них мы и расскажем.
Биггин-Хилл
В этом районе находится давно не действующий аэродром военно-воздушных сил Великобритании. Аэродром пользуется дурной славой — в небе над ним не раз был замечен призрак «Спидфайра», самолета времен 1940-х гг.
Кое-кто из очевидцев, видевших, как призрак совершает что-то вроде круга почета над аэродромом, утверждают, что даже слышали шум двигателя, когда самолет опускался совсем низко. Скептики уверяют, что это не мираж и «Спидфайр» летает в действительности; принадлежит он, говорят они, какому-нибудь европейскому коллекционеру, любителю старины.
Лиссабон
Хрономиражи в районе португальского города Лиссабона были замечены ни раз и не два, но, пожалуй, самое нашумевшее явление произошло в сентябре 2004 г. Возникший мираж поражал не только своей масштабностью (явление занимало участок около 3 км2), но и массовостью (огромное количество людей стали очевидцами происходящего).
Вот как впоследствии очевидцы описывали увиденное. По их словам, все началось с резкого изменения погоды, небо затянуло черными тучами. Потом началась сильная гроза. Было около восьми вечера, поэтому в связи с погодными условиями видимость была практически нулевая.
По трассе ехало множество машин со включенными фарами, автомобилисты торопились поскорее добраться до дома. И тут произошло такое, что, несмотря на грозу, все в изумлении остановились.
Сильнейший удар молнии осветил небольшую рощу, расположенную неподалеку от трассы. В этот самый момент перед глазами очевидцев предстала удивительная картина: на месте рощи стоял прекрасный замок. Роскошный дворец был объят сильнейшим огнем, зарево пожара осветило все вокруг.
Сотни людей столпились на обочине, наблюдая за прекрасным и одновременно пугающим явлением. Кто-то из очевидцев по телефону вызвал полицию и пожарных. Однако спустя 15 мин, когда на место прибыли служители закона, мираж полностью растворился в воздухе. Сначала уменьшилось пламя, затем рощу затянуло белесым туманом, похожим на дым. Спустя еще пару минут дымок рассеялся, а вместе с ним исчез и горящий замок.
Первое время очевидцам никто не верил, полиция приняла тревожный звонок за обычный розыгрыш. Но наличие большого количества свидетелей, рассказывающих одно и то же, заставляет поверить в правдивость истории. Кроме того, большинству очевидцев после странного происшествия понадобилась помощь медиков и психотерапевтов. Никто не мог объяснить людям, что же в действительности они увидели, поэтому очевидцы еще долго не могли прийти в себя — не каждый день сталкиваешься с такими удивительными явлениями.
Пенглай (город в восточной части Китая)
Продолжительность хрономиража, который наблюдали очевидцы в Пенглае, — около 4 ч (что большая редкость, обычно хрономиражи видны лишь несколько минут). Тогда на глазах тысяч жителей города и туристов появился мираж потрясающей четкости.
Все произошло вечером в пасмурную погоду. Туман словно накрыл город белым платком, лишь в прибрежной части города сохранилась хорошая видимость. Именно поэтому хрономираж был заметен только с побережья. Как говорят очевидцы, они наблюдали что-то вроде фильма. При этом экраном служило белое полотно тумана, нависшее в небе над городом.
Вместо небольшого городка, оставшегося внизу, люди видели в небе современный город с высотным зданиями и небоскребами, тысячами людей, множеством автомобилей. Причем все подробности миража были видны довольно четко.
Видели ли люди город будущего или же смогли разглядеть какой-то из уже существующих городов, неизвестно. Как бы то ни было, параметры и пространства, и времени почему-то резко изменились. Почему, не знает никто.
Плещеево озеро и его окрестности
Эти места кто-то считает святыми, другие, напротив, полагают, что здесь происходит какая-то чертовщина. Все дело в удивительной красоте этих мест и, конечно, загадочных вещах, которые здесь происходят. Плещеево озеро расположено близ старинного русского города Переславля-Залесского в Ярославской области.
На озеро нередко опускаются густые туманы, скрывающие ближайшие окрестности. Большинство очевидцев заявляют, что именно тогда, когда землю покрывает густая молочная дымка, и можно увидеть не кого-нибудь, а самых настоящих древнерусских воинов.
Существует не менее десятка свидетельств, записанных со слов очевидцев, рассказывающих о том, что они своими глазами видели богатырей. К сожалению, хрономиражи в этой местности длятся не долго, и массовых явлений со множеством очевидцев пока не было.
Айсл оф Тэнет
Эта английская местность в начале 1930-х гг. прославилась целой серией хрономиражей; все они являли прошлое. Самым известным из них стало видение Эдварда Гибсона Муна, врача, увидевшего призрак. Выйдя после очередного посещения больного на крыльцо его дома, доктор с удивлением увидел, что изгородь и дорога от дома больного исчезла.
Айсл оф Тэнет в начале ХХ века
Его глазам предстала незнакомая местность, по едва видневшейся грунтовой дороге шел человек с кремниевым ружьем. Интересным в этом мираже было то, что доктор Мун тоже был виден этому человеку. Некоторое время они разглядывали друг друга, а когда доктор на секунду отвел взгляд, видение исчезло.
Стокгольм (Швеция)
Хрономиражи над Стокгольмом — явление нередкое. Так, в начале XVIII в. известный философ-мистик Эмануэль Сваденборг во время прогулки по городу увидел впереди вместо привычных взгляду домов настоящий дворец. По его словам, и сам замок, и окружающую строение рощу, и множество людей вокруг он рассмотрел с удивительной четкостью.
А в конце XIX в., больше столетия спустя, уже несколько десятков человек заметили в небе над Стокгольмом неизвестные живописные острова и другие пейзажи. И снова миражи были очень четкими и ясными.
Ирландия
Эта северная страна также отличилась в частоте появления хрономиражей. Так, в 1908 г. в небе над графством Слиго появился некий остров. На острове расположился целый город со множеством домов, деревьев и мощными крепостными сооружениями. Местность так и осталась неизвестной, зато выяснились другие, еще более удивительные подробности.
Оказывается, это видение уже появлялось много лет назад. Существуют записи, датированные 1684 г., в которых рассказывается о том, что несколько очевидцев наблюдали в небе «летающий остров с прекрасным городом».
И это еще не все удивительные факты! В том же 1908 г. жители города Белликоннели, также расположенного в Ирландии, наблюдали в небе целый город. Город состоял из зданий самого разного типа — и маленьких деревянных строений, и неизвестных тогда небоскребов, и даже старинных замков. Больше всего тогда, конечно, людей поразили высотные строения. Длительность хрономиража в тот день составила почти три часа.
А вот в графстве Корк, в той же Ирландии, хрономиражи были замечены несколько раз: впервые в 1776 г., позднее в 1797-м и, наконец, в 1801-м. Каждый раз жители наблюдали одно и то же явление: в небе над городом возникал небольшой зеленый городок с небольшими зданиями. Некоторым очевидцам даже удавалось разглядеть людей, прогуливавшихся по улицам неизвестного населенного пункта.
Версаль
Случай этот можно отыскать во многих источниках — о нем много писали и говорили. Он произошел в 1901 г. 10 апреля две молодые девушки, Энни Моберли и Элинор Джордан, отправились на прогулку в сады Малого Триалона в Версале. Как и большинству людей, им явилось прошлое.
Девушки не заметили, как оказались среди людей в костюмах времен Марии-Антуанетты. Они обращались к прохожим с расспросами, вызвав их недоумение. Так же незаметно для себя после очередного поворота в парке девушки вернулись в свое время. По описаниям Энни и Элинор историки уточнили время, в которое те попали: между 1770 и 1774 г.
Несмотря на то что девушек видели и с ними разговаривали, недоумевая по поводу их эксцентричной одежды, упоминания о них в каких-либо документах того времени не было.
Протасово
Это небольшая деревня в Тульской области, где более 100 лет назад произошло событие, испугавшее местных жителей. Сельский учитель, живший в паре верст от Протасово, отправился к знахарю. Тот выслушал учителя и дал ему лекарства. Когда учитель возвращался к себе, по дороге ему встретился сосед, который рассказал ему, что знахаря на прошлой неделе похоронили.
Учитель не поверил, повернул назад и нашел только заколоченный дом целителя. И ведь не скажешь, что привиделось: как же в таком случае объяснить появление лекарств, данных знахарем, которые никуда не делись? Хотя, стоит отметить, что о знахаре и до этого ходили противоречивые слухи.
Никандровский монастырь
Речь идет о разрушенном монастыре в Псковской области. Хрономиражи в этой местности — явление нередкое. Чаще всего местные жители замечают призраков древних монахов, блуждающих на развалинах монастыря. Явления монахов (а иногда монашек) сопровождаются выведением на некоторое время из строя приборов и механизмов, которые вновь начинают работать при выводе их из аномальной зоны.
Мясной Бop
Он находится в Новгородской области. Местность там довольно опасная, что связано с обилием болот. Именно там во время Великой Отечественной войны погибло и без вести пропало множество солдат, причем не только советских солдат и немцев, но еще и испанцев, поляков, французов, итальянцев, японцев и др.
Члены поисковых отрядов, занимающиеся перезахоронением, отмечали, что это гиблые места, вблизи которых не увидишь ни птиц, ни зверей. Исследователи объясняют это тем, что якобы там, где лежат незахороненные люди, остаются биополя погибших (их души или некая энергия). Если такой энергии в избытке, то биополя можно почувствовать или даже увидеть своими глазами.
В лесу долины Мясной Бор часто слышны звуки сражений тех времен. Это скорее акустические явления, а не оптические, поэтому в полном смысле слова хрономиражом это назвать нельзя. Несмотря на обилие таких явлений, специальных исследований в Мясном Бору не проводилось.
Черный пик и окрестности (гора, расположенная в Великобритании между Шеффилдом и Манчестером)
В небе над горой и окрестностями аномалии, в том числе и хрономиражи, не раз замечали и местные жители, и приезжие туристы. Дело в том, что в данной местности с завидной регулярностью наблюдают самолеты — призраки из прошлого.
Так, существуют свидетельства неких Дэвида и Элен Шоу, заявивших, что однажды, возвращаясь домой из гостей, они заметили в небе самолет. Бомбардировщик летел очень низко над землей, и они смогли разглядеть его очень хорошо. Через несколько десятков секунд самолет бесследно растворился в воздухе.
Как выяснилось позже, бомбардировщик, который заметила чета Шоу, разбился еще в 1945 г. В связи с погодными условиями летчики не разглядели пика, и самолет потерпел крушение.
Но призрак бомбардировщика не единственный, замеченный в данном районе. Местные жители не раз замечали и другой самолет — «Дакоту» американских военно-воздушных сил. Причем летчик «Дакоты» также потерпел крушение близ Черного пика, не справившись с управлением. Авария произошла всего 2 месяца спустя после аварии бомбардировщика.
До сих пор в небе над страшной горой можно увидеть давно погибшие самолеты.
Ученые пытаются объяснить феномен Черного пика странной магнитной аномалией. Они утверждают, что некая энергия скалы притягивает к себе самолеты, словно магнит железо. Подобной аномалией исследователи объясняют и такое частое появление хрономиражей в данном районе; по их словам, неизвестная энергия проецирует изображения прошлого в настоящем.
Жигулевский полуостров (изгиб Волги в районе города Самара)
В этом месте неоднократно были замечены хрономиражи. Чаще всего видения представляют собой купола храма с множеством башенок, зависших в небе над полуостровом. Причем очевидцы заявляют, что видели хрономираж в разных частях полуострова: кто у обрыва, кто на вершине холма, кто просто зависшим над водной гладью; чаще всего хрономираж замечали невдалеке от небольшого озера.
Что удивительно, несмотря на такое частое появление, хрономираж с изображением храма до сих пор не удалось идентифицировать. Историки утверждают, что ничего подобного на всем полуострове никогда не было. Возможно, это хрономираж из другой точки планеты, а возможно, храм построят спустя много лет. Как знать?
Шайло
Битва под Шайло — самая кровопролитная в истории гражданской войны в США. В этом местечке в штате Теннесси до сих пор можно видеть «видеозапись» изображения битвы.
Впервые этот хрономираж возник спустя всего несколько месяцев после сражения, произошедшего в апреле 1862 г. Кое-кому даже удавалось зафиксировать эти хрономиражи на пленку.
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