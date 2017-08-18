Самые известные места наблюдения хрономиражей









Сильнейший удар молнии осветил небольшую рощу, расположенную неподалеку от трассы. В этот самый момент перед глазами очевидцев предстала удивительная картина: на месте рощи стоял прекрасный замок. Роскошный дворец был объят сильнейшим огнем, зарево пожара осветило все вокруг.